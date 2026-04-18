"Литературни срещи" с носителя на "Букър" Пол Линч и японката Саяка Мурата

Ирландският писател Пол Линч, носител на "Букър" за 2023 г., и японската писателка Саяка Мурата ще бъдат гости на десетите "Литературни срещи", организирани от фондация "Прочети София". Те ще се състоят от 23 до 25 април в столичния клуб City Stage в подлеза на НДК. Темата на разговорите тази година ще бъде "Дистопии и съпротива".

Именно с разговор с прочутата японска писателка ще завърши откриващият ден от "Литературни срещи". Саяка Мурата е обявена за авторка на "бъдещето на новото писане" от списание Freeman. Родена е през 1979 г. Завършва факултета по литература в Университета в Сайтама. Днес тя живее в Токио. Още с дебютния си роман, наречен "Кърмене", получава наградата Gunzo за нови писатели през 2003 г. В своите произведения Мурата се занимава с несъответствията в обществените норми спрямо мъжете и жените. Особено силно това се отнася за половите роли, родителството и сексуалността. В най-популярните си творби тя често поставя на преден план предизвикателни табута. Нейните герои са неприспособими към обществените очаквания. На български език през 2025 г. излиза романът ѝ "Земляни" в превод на Надeжда Розова (изд. "Колибри"). "Жената конбини" (превод: Маргарита Укегава, изд. "Колибри"), публикуван през 2016 г., е десетият ѝ роман, от който са продадени повече от 3,1 милион екземпляра в целия свят. Книгата е преведена на повече от 30 езика и е удостоена с най-важната японска награда "Акутагава". В началото на 2026 г. бе и нейната театрална премиера на сцената на Народния театър под режисурата на Марий Росен.

Финалният разговор на „Литературни срещи“ в последния ден от събитието – 25 април от 19:00 ч., пък ще бъде с ирландския писател и филмов критик Пол Линч. Той често бива сравняван с литературни величия като Уилям Фокнър, Кормак Маккарти, Шеймъс Хийни и Самюъл Бекет. Творчеството на Линч е силно разпознаваемо с поетичния си стил и емоционална интензивност. Неговите романи са превеждани на над 40 езика. Пол Линч получава "Букър" за своя пети роман "Пророческа песен", публикуван на български в превод на Иглика Василева от изд. "Лист".

Пол Линч е роден през 1977 г. в Лимерик, Ирландия. Израства в Донигал, а днес живее в Дъблин. От 2024 г. той преподава творческо писане в Университета в Мейнут. Избран е за член на Aosdána – ирландската академия на артистите, имащи изключителен принос за изкуствата. През 2025 г. получава почетното звание "Доктор по литература" от Университета в Лимерик за забележителния си принос към литературата. Същата година е удостоен с титлата Chevalier des Arts et des Lettres от френското Министерство на културата. Съвсем скоро издателство "Лист" ще публикува още една негова книга на български.

Александър Попов работи по изследвания в сферата на екокритиката, литературната теория, постхуманизма, изкуствения интелект и води курсове в Софийския университет в областите на езикознанието, научната фантастика, утопията, дигиталната хуманитаристика и наратологията. Той е и основният консултант на тазгодишното издание на фестивала. На него е поверена също модераторската роля на манифестната дискусия на фестивала "Новото човешко: произход, употреби, бъдеще" с участието на Владимир Полеганов, Стоян Ставру, Тодор П. Тодоров.

"Литературни срещи" ще включват дискусии и четения с участието на български автори, нова среща с отдавна издадени книги, книжарница, уъркшоп за младежи, пърформанс, професионална международна програма, в която участват културни мениджъри и фестивални директори от различни европейски държави. Част от десетте публични събития ще бъдат близо 40 писатели, поети, хуманитаристи, изследователи, актьори, литературни мениджъри. Сред българските участници са имената на Радослав Бимбалов, Петър Денчев, Миглена Николчина, Яна Букова, Йордан Ефтимов, Кирил Василев, Мария Калинова, Димитър Кенаров, Николай Генов, Чавдар Парушев, Ани Бурова, Дарин Тенев, Николай Колев, Биляна Курташева, Благой Иванов, Александър Стоянов, Емил Минчев, Снежина Петрова.

Събитието се провежда със свободен достъп.