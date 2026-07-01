Кралицата на модерния джаз идва за бутиков концерт в София

Една от най-значимите фигури в съвременния джаз – Самара Джой, идва за първи път в България. София ще посрещне носителката на 6 награди „Грами“ на 8 ноември за бутиков концерт в НДК, съобщават организаторите на гостуването от BG Sound Stage Management, като отбелязват, че музикалният свят единодушно определя певицата като новия голям глас на джаза.

Само на 26 години, Самара Джой вече е вписала името си сред най-великите. Отличена с награда „Грами“ за най-добър нов артист през 2023-та, тя поема щафетата от поколения легендарни изпълнители и вдъхва нов живот на великата американска вокална традиция. Критиците неизменно я поставят редом до Ела Фицджералд и Сара Вон, а всяка нейна поява на сцената се превръща в събитие.

Дълбокият, кадифен алт на Самара, безупречната музикалност и рядко срещаната на тази възраст артистична зрелост превръщат всеки концерт на звездата в интимно пътешествие през най-красивите страници на джазовата история, осъществено с модерно звучене, елегантност и неподражаем стил.

Концертът на Самара Джой ще се състои в Зала 3 на НДК – пространство с камерна атмосфера и ограничен капацитет, което позволява онази рядка близост между артиста и публиката, характерна за най-престижните джаз клубове в света. Това няма да бъде просто концерт, а преживяване за ценители, уверяват организаторите.