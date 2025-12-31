Изуството на Жорж Папазов стигна до Южния полюс

Изложба, посветена на модерниста Жорж Папазов (1894-1972), беше открита в българската антарктическа база „Свети Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктика, съобщи БТА по информация от Българския антарктически институт (БАИ). Творбите бяха представени от изкуствоведа и куратор Мария Василева, както и от колекционера и филантроп Георги Василев.

Експозицията включва 11 рисунки от личната колекция на Георги Василев. Подреждането на тези произведения на едно от най-отдалечените места на планетата е естествено продължение на духа на самия Папазов – творец, който не се страхува да прекрачва граници, отбелязват от БАИ.

По-рано – от 30 октомври до 5 декември, 22 оригинала на Жорж Папазов бяха показани в Българския културен институт в Париж. Експозицията „Жорж Папазов. Завръщане у дома“ (Georges Papazoff. Retrouver son chez-soi) с куратор Мария Василева включваше също творби на Ман Рей, Марсел Дюшан, Андре Дерен и Жул Паскин.

Жорж Папазов е роден през 1894-та в Ямбол. Напуска България млад и в следващите 10 години живее в Прага, Виена, Мюнхен и Берлин. В този период намира своето призвание, учи се от най-иновативните художници на епохата и преживява непосредствено пулса на европейската авангардна сцена. Папазов има съдбата на редица големи артисти, които в началото на ХХ век са привлечени от бохемската харизма и неудържимия интелектуален устрем на френската столица.

Българинът пристига в Париж на 1 януари 1924 г., там бързо се налага на художествената сцена, работи с известни галеристи и дилъри, а статии за него пишат най-нашумелите критици на времето. Участва в изложби в Париж, Милано, Прага, Чикаго, София и други градове. Талантът му е подкрепен от колекционери и меценати.

През 1926 г. Папазов е поканен да участва в Международната изложба на модерното изкуство в Бруклинския музей, Ню Йорк. Той публикува и литературни текстове – сред тях книга, посветена на Жул Паскин, автобиография, сборници с есета за изкуството и романи.

През 1960 г. художникът се установява във Ванс, Южна Франция, където прекарва последните 12 години от живота си. Макар да остава да твори във Франция, където намира призвание и се реализира като артист, Папазов никога не прекъсва връзката си с България, където се завръща неколкократно с изложби и лекции. Днес негови творби се намират в музеи и частни колекции по целия свят.