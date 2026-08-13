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"Хвърчащи истории" на Лиляна Дворянова събуждат мечтата да летим

Приказната живопис на художничката се представя с първа самостоятелна изложба във Варна

13 Авг. 2026
Лиляна Дворянова, "Пратеници".
Le Papillon
Лиляна Дворянова, "Пратеници".

Изложба живопис, наречена "Хвърчащи истории", на художничката Лиляна Дворянова се открива във варненската арт галерия Le Papillon (ул. "Драгоман" 12). Вернисажът е днес, 13 август, от 17.30 до 19.30 часа, а творбите ще могат да бъдат разгледани на адреса на галерията до 9 септември. Експозицията може да бъде видяна и на сайта artpapillon.com.

Приказната живопис на Лиляна Дворянова за пръв път се представя със самостоятелна изложба във Варна. Двадесет и четири "Хвърчащи истории", всяка увлекателно разказана, но не с изразните средства на словото, а с тези на живописта, пренасят зрителя във вълшебния свят на авторката. Той е населяван от чудни същества птици, пеперуди, буболечки, животни, хора, странни малки герои, които обитават пространства с нарочно оставена отворена граница между възможното и невъзможното. Те не са персонажи от измислена приказка, а вероятни образи, живеещи някъде там в тревата, по дърветата, край езерото, под луната, в един вътрешен двор, който може би е съвсем близо до нас.

Първото усещане, когато застанем пред платната от "Хвърчащи истории", е че не сме попаднали на измислено, нереално място, а сме получили възможност да събудим въображението си благодарение на природата около нас. Колкото повече гледаме, сякаш толкова повече разбираме, че това не са просто истории, в които има "Вълшебен чай", "Влюбено езеро", "Вътрешен двор", срещи, пътувания, ритуали, странни събития и още по-странни герои. Това са малки разкази за самите нас. За онзи човек в нас, който някога е можел да повярва, че "луната може да бъде впрегната", че "езерото може да се влюби", че птицата може да носи нечие сърце, а една шепа светулки да имат свой дом. После порастваме и започваме да наричаме тези неща "въображение". Подреждаме света и определяме граници между реално и нереално, разумно и невъзможно, човек и животно, природа и култура, будност и сън. А може би изкуството е онова място, в което тези граници могат отново да се разместват, подсказва галеристката Виктория Митева.

Има една прастара човешка мечта – да летим. Не просто да стигнем някъде по-бързо, не да се издигнем над другите, не да избягаме от земята завинаги, а просто да усетим за миг онова освобождаване, което идва, щом тялото престане да тежи. Може би мечтата да хвърчим всъщност е мечта да се освободим за малко от собствената си тежест: от страховете, от навиците, от сериозността, от всичко онова, което с времето започваме да приемаме за неизбежно. Една пеперуда, един бръмбар, една птица и човекът имат повече общо, отколкото сме склонни да признаем, говорят картините на Дворянова: всички те са малки, временни, уязвими, движени от някакъв вътрешен импулс, който ги кара да търсят светлина, храна, близост, другия, посока и понякога нещо отвъд себе си. Може би затова пеперудата е толкова силен образ. Тя е едновременно земна и почти невъзможна. Лекичка е, но все пак има собствена посока. Прекарва живота си близо до тревата, а същевременно принадлежи на въздуха. Човекът също стои здраво на земята, ала през целия си живот мечтае да не е само това. Има нещо толкова човешко в желанието ни да бъдем повече от тежестта, която носим, разсъждава авторката.

Лиляна Дворянова има специална подготовка за подобно пътуване. Магистър по философия, с интерес към естетиката и към границите между вътрешното и външното пространство на творбата, тя е и магистър по графичен дизайн, а по-късно защитава докторска дисертация, посветена на формирането на визуална грамотност. Работи в сферата на живописта, графиката, фотографията, дигиталното изкуство, илюстрацията и концептуалните форми. Може би именно това ѝ познание и умението да увлича в загатнатия разказ придават лекота на образите. То е някъде зад тях, като невидима конструкция, която им позволява да бъдат едновременно прецизни и свободни. Лиляна Дворянова не просто рисува герои с убедителността на майстор-илюстратор, тя изгражда за тях нова реалност, в която природата е одушевена и също е част от разказите. Усещането е за особена симбиоза между обитатели и околна среда, която не е само фон на случващото се, а активен и важен участник в него.

Има допълнителен чар в картините на Дворянова и това е, че ни оставя достатъчно пространство да "влезем" в тях и да доразкажем сами. И да запазим онази особена надежда, че може би още не сме забравили как, казват домакините на изложбата и припомнят строфи от чудното стихотворение на Валери Петров "За хвърчащите хора":

Те не идат от космоса,
те родени са тук,
но сърцата им просто са
по-кристални от звук.

И виж, ето ги, литват над балкони с пране,
над калта, над сгурията в двора,
и добре, че се срещат единици поне
от вида на хвърчащите хора!

Но защо ли тогава нещо тук ни боли, 
щом ги видим да литват в простора – 
да не би да ни спомнят, че и ний сме били
от вида на хвърчащите хора?"        

"Из живота на пеперудите"
Le Papillon "Из живота на пеперудите"
"И ангелите искат да играят"
Le Papillon "И ангелите искат да играят"
"Из живота на пеперудите - счупено крило"
Le Papillon "Из живота на пеперудите - счупено крило"
"Плетачката на пашкули"
Le Papillon "Плетачката на пашкули"
"Сватбеното пътешествие"
Le Papillon "Сватбеното пътешествие"
"Скитащ из звездите"
Le Papillon "Скитащ из звездите"
"Опитоменият дзвер"
Le Papillon "Опитоменият дзвер"
"Вътрешен двор"
Le Papillon "Вътрешен двор"
"Тези, които впрегнаха луната"
Le Papillon "Тези, които впрегнаха луната"
"Влюбеното езеро"
Le Papillon "Влюбеното езеро"
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Ключови думи:

Лиляна Дворянова, галерия Папийон, Хвърчащи истории, Валери Петров

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