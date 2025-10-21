"Ходене по буквите" продължава и след Марин Бодаков

Четири години след кончината на Марин Бодаков (1971 – 2021) – обичан поет, литературен критик, журналист и преподавател, неговото "Ходене по буквите" продължава. На 9 ноември от 18:00 ч. в столичното кино "Одеон" ще се състои премиерата на втория том на сборника с рецензии. Той включва внимателно подбрани негови текстове сред стотиците, които Марин пише в периода 2014 г. – 2021 г. И двата тома на книгата са публикувани от издателство "Точица", на което Бодаков бе един от тримата създатели.

Колонката на Марин Бодаков започва в началото на века като като ежеседмична рубрика във вестник "Култура", след това в наследника му "К.", а накрая и в онлайн медията "Тоест" под наслов "От човек до човек с книга в ръка".

"Взети заедно, тези рецензии представляват особен вид литературна история. Тя е писана на момента, а не в ретроспекция; в нея българските заглавия са в естествената си среда от новоизлезли преводи, витаещи във въздуха теми, литературни и не само събития. Тези текстове са умен, понякога ироничен пътеводител към важни заглавия, но и към нашия личен опит като читатели, като хора от една общност, която чете, спори, вълнува се, опитва се да свърже случващото се между страниците със случващото се между нас. Да извади от това някакъв смисъл", пише Зорница Христова, която заедно с Надежда Радулова е съставител и редактор и на двата тома.

"Ходене по буквите" е опит да се удължи разговорът за литературата днес, но също е повод за дискусия за литературната критика сега и в бъдеще. Каква е историческата ѝ роля? Защо е важна нейната актуалност? Към кого е насочена? И къде изобщо можем да я търсим? Това са част от въпросите, за които книгата дава повод.

В дискусия за критическите текстове на Марин Бодаков, за неговата роля за развитието на литературната критика в България, но и за нуждата от литературна критика тук и сега, по време на премиерата на книгата ще разговарят писателката и журналистка Силвия Чолева, писателките и преводачки Надежда Радулова и Зорница Христова, както и двама от вече отдавна завършилите студенти на Марин Бодаков: литературният критик Ивана Хиткова и създателят на пловдивското списание "Нула32" Панайот Стефанов. Модератор ще бъде журналистът и преподавател Николай Колев.

Дизайнът на книгата е подготвен от Кирил Златков и Ясен Григоров, а изданието е осъществено с подкрепата на програма "Критика" на НФК.