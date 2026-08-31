Ерика Баду издаде студиен албум след 16 години пауза

Броени седмици преди концерта ѝ в София и 16 години след последния ѝ студиен албум New Amerykah Part Two (Return of the Ankh), кралицата на нео соула Ерика Баду издаде дългоочаквания си съвместен албум с легендарния продуцент The Alchemist. Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment излезе на 28 август през Young Recordings (част от Beggars Group) и през Control FREAQ Records – независимия лейбъл на Баду, основан през 2005 г. Именно през този лейбъл тя издаде и микстейпа си But You Caint Use My Phone през 2015 г.

Заглавието на новия албум съчетава второто ѝ име Аби (от Erica Abi Wright) с първото име на продуцента Алан Мейман, известен като The Alchemist. Той е записван в продължение на 18 месеца между Далас и Лос Анджелис. В интервю за „Билборд“ The Alchemist разказва, че всичко тръгва от желанието на Баду да рапира върху негова стара продукция – по-конкретно бийта на The Realest, използван в албума на Mobb Deep от 1999-а – Murda Muzik. Алхимикът е един от най-уважаваните хип-хоп продуценти в САЩ – освен с Mobb Deep работи с Nas, с Еминем (като диджей на негови концерти), има участие в създаването на музиката за Grand Theft Auto V, носител е на награда „Грами“ за албума Alfredo (2020) заедно с Фреди Гибс, стои зад емблематичното парче на Кендрик Ламар Meet the Grahams (2024).

В Before the World Blows: The Abi and Alan Experience Ерика Баду не е просто вокал на готова продукция на The Alchemist, а и изпълнителен продуцент – тя участва в процеса от самата идея до финалния микс. Албумът съдържа 16 песни и внушителен списък от гост-участия – Westside Gunn, Steve Lacy, Thundercat, Kamasi Wahington, Earl Sweatshirt, DRAM, Joi и DJ Creole Princess. Зад пулта за миксирането застава Young Guru, а DJ Quik се включва с перкусии. В една от интерлюдиите е използван и откъс от песен на Jay Electronica. Първото парче е Echos – меко, мъгляво въведение, в което Баду се движи плавно между пеене, рап и спокоен речитатив. Единственият сингъл, издаден преди самия албум – Witch Doctor, разгръща закачливата ѝ страна върху един от най-мрачните бийтове на The Alchemist.

Още преди официалното си появяване албумът провокира истинско вълнение сред феновете чрез интерактивното преживяване Badu Burner Phone, включващо поредица от онлайн загадки. Решаването им отвеждаше към таен телефонен номер, на който почитателите, извадили късмет, получаваха видео обаждане от самата Баду.

Музикалните критици и феновете посрещат албума с възторг. „Билборд“ му посвети подробен материал и класация на всички песни в него, а в статията Баду е определена като една от най-добрите изпълнителки на рап в момента. Британското издание Northern Transmissions пише за албума като за продукция, в която двамата артисти сякаш разговарят един с друг в реално време, вместо да следват предварителна рамка – напълно в духа на Ерика.

Албумът излиза седмици преди концерта на кралицата на нео соула в София. Феновете у нас ще я чуят на живо на 23 октомври в зала 1 на НДК в рамките на европейското ѝ турне IMEHO. Част от новите песни ще се превърнат в естествена част от нейния непредвидим сценичен репертоар, за който тя самата споделя, че никога не се повтаря два пъти.

Ерика Баду е носителка на пет награди „Грами“, има и 20 номинации, а през 2025 г. „Билборд: Жените в музиката“ ѝ връчи специалната Icon Award – признание за цялостния ѝ принос към музикалната култура.

Билетите за концерта на Ерика Баду на 23 октомври в зала 1 на НДК са в продажба на цени от 95 до 210 евро.