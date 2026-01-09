Домът на Дейвид Боуи става музей след реставрация за половин милион лири

Домът в Югоизточен Лондон, в който Дейвид Боуи е прекарал детството си и където е написал една от най-известните си песни – Space Oddity, ще бъде отворен за посещения за „завладяващо изживяване“, съобщи Би Би Си. Къщата на адрес „Плейстоу Гроув“ 4, Бромли, където Боуи, тогава все още казващ се Дейвид Робърт Джоунс, е живял от 8 до 20-годишна възраст, е придобита от Heritage of London Trust – независима благотворителна организация за опазване на културното наследство на Лондон. Тя ще бъде върната към вида си от началото на 60-те години на миналия век, а непоказван досега архив ще помогне да се пресъздаде интериорното оформление – такова, каквото е било, когато младият Боуи е живял там.

Джофри Марш, един от кураторите на изложбата „Дейвид Боуи“ в музея „Виктория и Албърт“, казва, че именно тази малка къща е мястото, където музикантът е преминал от „обикновен ученик от предградията“ до върховете на международната слава. Той цитира самия Боуи: „Прекарвах толкова много време в спалнята си – тя наистина беше целият ми свят, горе бяха книгите ми, музиката ми, магнетофонът ми. Излизайки на улицата от моя свят на втория етаж, трябваше да премина през „ничията земя“ на дневната“…

Работата по възстановката ще бъде подкрепена от грант от 500 000 паунда от Jones Day Foundation – организация с нестопанска цел, финансирана от юристи, служители на адвокатска кантора „Джоунс Дей“, заедно с публична кампания за набиране на средства, която стартира този месец. Никола Стейси, директор на Heritage of London Trust, припомня: „Дейвид Боуи беше горд лондончанин. Въпреки че кариерата му го отведе по целия свят, той винаги помнеше откъде е тръгнал и общността, която го подкрепяше, докато растеше. Чудесно е, че имаме възможността да разкажем историята му и да вдъхновим ново поколение млади хора“.

Реставрираната къща обаче ще бъде отворена за обществеността чак в края на 2027 г.

Съобщението за придобиването на дома бе направено на рождения ден на Боуи – 8 януари, два дни преди отбелязването на 10-ата годишнина от кончината му на 10 януари 2016-а. То е свързано и с десетилетието от излизането на последния албум на артиста – Blackstar, който се смята за една от най-добрите му работи и включва влияния от джаз и хип-хоп в песните, които намекват за надвисналата смърт. Музикантът си отива от рак на черния дроб на 69-годишна възраст.

От Heritage of London Trust заявянат, че иска къщата да бъде продължение на наследството на Боуи от свободно творческо експериментиране. Тя се намира в близост до едуардианската „естрада на Боуи“, където музикант е свирил през 1969 г., която през 2024-а е реставрирана от тръста и Общинския съвет на Бромли.

Смятан за един от най-великите музикални автори и изпълнители на всички времена, Дейвид Боуи има пет сингъла и 11 албума, достигнали номер едно в британските класации. Боуи, който е роден в Брикстън в Южен Лондон през 1947 г., е известен с драстичните промени в звученето и външния си вид, започвайки като поп певец през 60-те години на миналия век, преди да се издигне до световната слава през 70-те години с глем рок албумите The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) и Aladdin Sane (1973). Той се насочва към соула в албумите Young Americans (1975) и Station to Station (1976) и е сред първите бели изпълнители, появили се в американското телевизионно шоу Soul Train, преди да се потопи в краутрок влиянията в Low (1977), Heroes (1977) и Lodger (1979), посочва Би Би Си.