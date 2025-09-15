Ден II на Rebel Rebel - и пада мрак с The Sisters of Mercy

Британските готик и дарк уейв легенди The Sisters of Mercy сложиха подобаващ завършек на втория и последен ден на петото издание на фестивала за независима музика Rebel Rebel. Още от отварянето на вратите пред сцената се струпаха фенове с черно облекло и тежък грим, подготвени за хедлайнерския концерт.

И британските ветерани, водени от фронтмена си Андрю Елдрич, не ги разочароваха в продължение на час и половина. Сетлистът бе събрал онова, с което The Sisters of Mercy придоби световна слава през 45-годишната си кариера, плюс кавъра Giving Ground на The Sisterhood. Последната песен преди биса беше Temple of Love, а след завръщането на групата на сцената прозвучаха още Never Land, Lucretia My Reflection и за финал - This Corrosion. Една мрачна точка на тази вечер, с която бе сложен и край на най-успешното издание на Rebel Rebel до момента.

Началото на втория ден бе сложено от бургазлиите Lek City Case, които изпълниха чудесен сет пред незаслужено малко публика, като го завършиха с интригуващ кавър на Angel на Massive Attack. След това вокалистът Иван Петков се качи още веднъж на сцената - за завършека на едночасово изпълнение на ALI. През този час формацията показа, че всеки техен концерт добавя още качество към музиката им, както и още почитатели към и без това широката им фенска маса.

По решение на The Sisters of Mercy предпоследната група за вечерта, бе Me and My Devil. Тук сетът започна с лек гаф, тъй като микрофонът на вокалиста Ангел Каспарянов не работеше за откриващата песен, но пък в този момент той бе подкрепен от насъбралата се вече публика. По-нататък проблемите се решиха и Me and My Devil показаха защо са сред най-добрите български алтернатив рок групи в момента.

Двата дни показаха не само, че Rebel Rebel организира по подобаващ начин петото си издание, но и, че българската музика е достатъчно конкурентна. Да, голяма част от публиката бе дошла и да види хедлайнерите Clawfinger и The Sisters of Mercy, но останалите шест български концерта оставиха у публиката отлични впечатления. И оптимизъм за развитието на родната музикална сцена.