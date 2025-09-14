Медия без
Clawfinger закри мощно най-силната вечер на Rebel Rebel досега

Четири български групи предхождаха шведските хедлайнери в петото издание на феста

Днес, 10:35
Вокалистът Зак Тел и колегите му припомниха на публиката защо Clawfinger бяха толкова обичани у нас преди около 20 години.
Юлиян Савчев
Вокалистът Зак Тел и колегите му припомниха на публиката защо Clawfinger бяха толкова обичани у нас преди около 20 години.

Субективно би било да се твърди, че първата вечер на петото издание на фестивала Rebel Rebel бе най-силната до момента, но едно е сигурно - тя бе най-посетената и силна като програма до момента.

Действително, публиката бе дошла на Vidas Art Arena в Борисовата градина (бившият Колодрум), за да види най-вече хедлайнера - шведската рап-метъл формация Clawfinger, за която това бе четвърта визита в България. Но истинските герои бяха предните три български групи, тъй като концепцията на феста е да представя именно наши алтернатив или инди рок формации.

Началото бе за Hellion Stone, които отново са с оригиналния си фронтмен Иван Попов, който имаше здравословен проблем в последните години. Последва може би най-приятната изненада за вечерта - една от най-новите наши формации "Цар Плъх" (съставена от членовете на Bloodrush и барабаниста на Cool Den Теодор Чирпанлиев). Те не само са една от най-актуално звучащите родни групи в момента, при това пеещи само на български език, но и излъчваха страхотна позитивна енергия от сцената, която тутакси грабва. Интересното е, че публиката не само знаеше големите им хитове, но и пееше на най-новите им композиции. С този дух и тези идеи, пред "Цар Плъх" има обещаващо бъдеще.

Последва едночасов сет на вече утвърдените No More Many More, като едва в края публиката научи, че единият вокалист - Методи Кръстев, е със счупен пръст на левия крак. А за две от песните като гост излезе актьорът Валери Йорданов, който е режисирал част от клиповете на групата.

От сцената всички групи благодариха на Деница Славова. И не случайно - именно нейните усилия, както и на независимия лейбъл Projector Plus, са причината вече пет години Rebel Rebel да се случва.

A що се отнася до Clawfinger - те са си Clawfinger... Първата чуждестранна група в историята на Rebel Rebel остана вярна на стила си никога да не разочарова. Много скачане и пеене с пълно гърло на песните им. Вокалистът Зак Тел и колегите му бяха изключително комуникативни между песните и им личеше, че се чувстват чудесно тази вечер в тази обстановка. В добавка се оказа, че китаристът на групата Борд Торстенсен същата вечер навършва 64 години. Прозвучаха и две съвсем нови песни - посветената (с неприязън) на Доналд Тръмп Scum, както и излязлата този петък като сингъл Ball & Chain. За финал пък бе оставена "тежката артилерия" - големите хитове Biggest & the Best, The Truth и Do What I Say. Да, не бяха изпълнени Nigger, Pin Me Down и Tomorrow, но това по никакъв начин не помрачи настроението на феновете.

Тази вечер Rebel Rebel продължава с изпълнения на бургазлиите Lek City Case, набралите вече голяма популярност ALI, суперформацията Me and My Devil и специалният гост - британската готик-уейв формация The Sisters of Mercy. Сиреч - има всички шансове днес да бъде още по-силен ден от вчера и също да влезе с големи букви в историята на този фестивал.

На Hellion Stone се падна честта да бъде откриващата група на тазгодишното издание на Rebel Rebel.
Едни от новите любимци на рок феновете у нас - "Цар Плъх", изнесоха великолепен сет.
Вокалистът на No More Many More Методи Кръстев излезе и се раздаде пред публиката със счупен пръст на левия крак.
