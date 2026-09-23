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Циркът не е мъртъв, декларира 15-ата "Цирколюция"

Фестивалът се провежда от 25 до 27 септември в "Топлоцентрала"

Днес, 12:49
"Народен цирк"
Велико Балабанов
"Народен цирк"

Фестивалът за съвременен цирк "Цирколюция" отбелязва 15-ото си издание с програма под мотото "Циркът не е мъртъв". От 25 до 27 септември във и около РСЦИ "Топлоцентрала" в София публиката ще може да види спектакли на български и международни артисти, концерти и практически работилници. 

Сред акцентите е спектакълът "Да умреш от смях“ на каталунската компания Los Galindos. Представлението съчетава хумор, абсурд и циркови умения, но засяга и сериозни теми. "Това е едно представление, което е толкова смешно, че човек се превива, толкова абсурдно и същевременно говори за доста сериозни теми – за правосъдието, за нечистите процеси", разказа организаторът на фестивала Гео Калев пред радио "Фокус". "Да умреш от смях" ще бъде представен на открито на 26 и 27 септември от 20:00 ч. Входът е свободен за за ученици над 12 години, студенти и учители и лица със затруднения.

Програмата започва на 25 септември с "Народен цирк" - български спектакъл, който съчетава танц и циркови техники. Проектът е съвместна продукция на Фондация Мини Арт, хореографа Велизар Вутов и режисьора Дарио Табаков, с участието на ансамбъл "Райна Княгиня", Sofia City Breakers и клоунесата Титания Хаос. Същата вечер ще бъде представено и френското "От 9 до 5" на Асаф Мор и Cie Circographie – солово представление без думи, което чрез клоунада, жонглиране и танц отправя сатиричен поглед към съвременната работна култура. Първият фестивален ден ще завърши с безплатен концерт на софийската хардкор-пънк група "Против всяка власт". 

На 26 септември, магичното шоу на Дани Белев ще предложи фокуси, смях и активно участие на публиката. Музикалната програма продължава с концерт на Дарио Булгарио, който съчетава електронна и акустична музика с елементи от фолклор, поп, фънк, джаз и класика. Фестивалът завършва с "LUMO - Цирков сън между две безкрайности", в който въздушна акробатика, танц, воали и светлина се преплитат в магическо пътешествие между реалност и фантазия.

Сред специалните събития в програмата тази година е "Най-хубавото" по Ангел КаралийчевЧрез пърформанс децата превръщат изучаването на литература, музика и различни учебни дисциплини в сценично преживяване, вдъхновено от методите на междупредметието, сугестопедията и социалния цирк.  

Важна част от "Цирколюция" е "Дебат за цирка", който събира български и международни професионалисти. Фокусът ще бъде върху развитието на социалния цирк и възможностите за интегриране на цирковите практики в градската среда чрез концепцията Circus Playground – достъпни открити пространства за практикуване на циркови дисциплини от хора на различна възраст и с различни възможности. Фестивалът ще предложи концерти и работилници по акробатика, жонглиране и юнисайкъл. И тази година организаторите поставят акцент и върху достъпността: много от събитията са със свободен вход за деца, учители, студенти и хора в неравностойно положение. 

"Лумо"
Велико Балабанов "Лумо"
"От 9 до 5"
Deborah Priem "От 9 до 5"
"Да умреш от смях"
Klara Pedrol "Да умреш от смях"
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Ключови думи:

Цирколюция, Мини арт фест

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