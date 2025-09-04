"Чужденецът" по Камю открива "Синелибри"

След овациите на кинофестивала във Венеция, където преди дни бе световната му премиера, дългоочакваният нов филм на френския режисьор Франсоа Озон ще ознаменува началото на тазгодишния кино-литературен фестивал в София. Той ще бъде показан на 10 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Събитието ще бъде съпроводено с романтичен спектакъл с ефектна хореография и визуални препратки към романа, вдъхновил мотото на 11-ото издание на "Синелибри" - "Пяната на дните"“.

"Чужденецът" (2025) е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалната идея за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света, връх в белетристичното творчество на носителя на Нобелова награда за литература. Според критиците Франсоа Озон превръща известната класика в "същинска кинематографична мистерия, хладна и обезпокоителна", а актьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд, при това героят – както и в романа - остава недосегаем за психологически анализ и диагноза. Основното постижение на филма се крие в продуктивния отказ на Озон да се придържа буквално към литературния текст, в "подсилените" женски образи и умелото пресъздаване на атмосферата в предвоенен Алжир, пише критиката от Венеция.

Франсоа Озон е добре познат на българската публика със своите емоционални филми. "Чужденецът" не е първият случай, в който режисьорът работи с изгряващата звезда на френското кино Бенжамен Воазен. Почитателите на "Синелибри" ще си спомнят за младежката драма на Озон "Лято 85" (2020), където той си партнираше с Филип Льофевр и Валерия Бруни Тедески. Ребека Мардър, която също прави блестяща роля в "Чужденецът", пък плени българската публика с изпълнението си в "Престъплението е мое", един от последните филми на Озон.

Билетите за церемонията по откриване и премиерата на "Чужденецът" на 10 октомври от 19:00 ч. вече са в продажба. Цените варират според мястото в залата от 16 до 22 лв.

"Синелибри" 2025 ще се проведе между 10 октомври и 3 ноември в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора. Вече е известно, че сред гостите на фестивала ще бъде френската звезда с български корени Силви Вартан, която ще пристигне за церемонията по награждаването на 24 октомври, а известният датски актьор Клаес Банг ("Квадратът", "Майстора и Маргарита") ще води международното жури, което ще оценява конкурсната програма на фестивала.

