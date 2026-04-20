BG Punk's Not Dead: "Хиподил" и "Контрол" на една сцена

Концертът е на 25 април в столичната "Асикс Арена"

Днес, 16:26

След поредните избори, на които партията му "Глас народен" събра само гласовете на роднините и приятелите, Светльо Витков реши да се насочи към нещо, което доказано прави по-добре: музиката. Той е обединяващата фигура в концерта, който ще се състои тази събота, 25 април, в столичната зала "Асикс Арена" (бившата зала "Фестивална") с амбициите да докаже, че българският пънк не е мъртъв. 

"35 години сцИнична дейност" ще събере на една сцена култови имена от 90-те години: "Контрол", "Хиподил", "Холера", "Кокоша глава" и Svetlio & The Legends. Обещанието е всички тези легенди на ъндърграунда да забият "шумно и без задръжки" и очакват феновете да се присъединят към тяхното "колективно пеене с леко прегракнал финал".

"Моята 35-годишна сцИнична дейност е обида за българската чалга култура и за всяка една музикална БГ "звезда", изгряла от малкия екран. Затова се извинявам на всички, които съм засегнал с творчеството си през годините, като обещавам да го правя все по-добре. Благодаря за подкрепата на феновете, които обичат и ценят провокацията като средство за постигане на нова гледна точка и чувството за хумор като начин на възприятие на себе си и света наоколо. И помнете: В близък план животът изглежда драма, но погледнат отдалечен – комедия! Не се взимайте прекалено насериозно! Не ставайте чалгари!", призовава организаторът Светльо Витков.

Билетите се продават в Eventim.bg.

Още новини по темата

"Контрол", "Хиподил", "Ревю" и "Нова генерация" отново заедно
20 Юли 2023

Избирателят би трябвало да се гнуси от пребоядисаните партии

18 Февр. 2021

Слави в Клуба
28 Авг. 2019

