Берлинските радиосимфоници гостуват за 100 г. "Варненско лято"

Радиосимфоничният оркестър на Берлин ще концертира за първи път в България - на сцената на Международния музикален фестивал "Варненско лято", който отбелязва 100-годишнината си. Събитието е на 6 септември в Двореца на културата и спорта, съобщават организаторите.

Радиосимфоничният оркестър на Берлин (RSB) е основан през 1923 г., три години преди първото издание на "Варненско лято". На диригентския пулт във Варна ще бъде Владимир Юровски – главен диригент и художествен ръководител на RSB от 2017 г., а от 2021 г. и генерален музикален директор на Баварската държавна опера в Мюнхен. Трето поколение музикант, Юровски е сред най-търсените диригенти на съвременната сцена. Кариерата му преминава през Глайндборнския оперен фестивал, Лондонската филхармония, Баварската държавна опера и водещи оркестри в Европа и Северна Америка.

Солистка ще бъде Юлия Фишер, която ще изпълни Бетовеновия концерт за цигулка със своята "Гуаданини" от 1742 г. В програмата е и Втората симфония на Йоханес Брамс.

Историята на Радиосимфоничния оркестър на Берлин започва през октомври 1923 г. с първия музикален час на германското радио. През следващите десетилетия негови главни диригенти са Серджу Челибидаке, Ойген Йохум, Херман Абендрот, Ролф Клайнерт и Хайнц Рьогнер. Сред бурната история на Германия през XX век съставът успява да изгради международна репутация. Музикалната му памет включва срещи с Паул Хиндемит, Артур Онегер, Дариус Мийо, Сергей Прокофиев, Рихард Щраус, Арнолд Шьонберг и Игор Стравински, а в по-ново време и с Кшищоф Пендерецки, Питър Максуел Дейвис, Матиас Пинчер, Петер Ружичка, Хайнц Холигер, Йорг Видман, Томас Адес и Брет Дийн.

От 2001 до 2016 г. Марек Яновски развива прочутата традиция на RSB в немския романтичен и късноромантичен репертоар, а под неговото ръководство е реализиран и световнопризнатият десетчастен Вагнеров цикъл. Преди него Рафаел Фрюбек де Бургос издига стандартите на ансамбловото единомислие и изгражда плътния симфоничен звук на оркестъра.

Радиото остава част от генетичния код на оркестъра. Всички негови симфонични концерти се излъчват чрез Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk и rbb, а част от тях достигат до слушатели по света чрез Euroradio. Повече от 50 години RSB гостува редовно в Япония и Корея, както и на фестивали и в музикални центрове в Германия, Европа и извън нея. Една трета от дейността на оркестъра вече е свързана с младата публика под формата на семейни и детски концерти, камерни инициативи и образователни проекти.

Гостуването на Радиосимфоничния оркестър на Берлин на "Варненско лято" е под почетния патронаж на посланика на Германия в България Ирене Мария Планк.