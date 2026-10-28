Бергмановите "Фани и Александър" завладяват Народния театър

Шведският режисьор с богата международна кариера Линус Тунстрьом се завърна в Народния театър "Иван Вазов", за да започне работа с 15 актьори от първата ни трупа, които той избра след сериозен кастинг през февруари да изиграят ролите в неговия предстаящ спектакъл по "Фани и Александър" на Ингмар Бергман. След селекцията вече е ясно, че в постановката ще участват Велислав Павлов, Радина Кърджилова, Александър Тонев, Валентин Ганев, Ева Тепавичарова, Жорета Николова, Анета Иванова, Василена Винченцо, Димитър Николов, Кремена Славчева, Ненчо Костов, Стелиан Радев, Виктория Колева, Славена Керезова и Евгени Будинов. Премиерата е планирана за 19 и 20 януари 2027 г.

"Много се вълнувам, че днес, с първата репетиция на "Фани и Александър", започва и личната ми среща с този невероятен актьорски състав, с който предстои да пренесем на сцената тази изключителна шведска драма – история за семейството, любовта, свободата, въображението, театъра, властта, магията, детството, страха и желанието – и заедно да открием какво ще се роди…", сподели Линус Тунстрьом при започването на репетиционния процес.

В центъра на творбата е историята на две деца – брат и сестра, ето защо светът е представен през погледа на малките Фани и Александър. Както „Сега“ в началото на февруари писа, за образа на Фани режисьорът първоначално е смятал да покани дете, но след проведения кастинг се е убедил, че някоя от най-младите актриси от състава ще се справи. За Александър режисьорът категорично е казал още тогава, че ще избере млад актьор от трупата. След първата репетиция вчера той не е обявил на кои точно имена ще се спре за ролите на децата, нито на техните родители и пастрока им. Очаква се това да стане най-късно до края на седмицата.

Режисьорът сравнява предстоящия репетиционен процес с пътуване на влакче в увеселителен парк: "Има спускания, от които ти се свива стомахът, резки ускорения, стръмни изкачвания и внезапни завои. Днес ние се качваме на това влакче и няма да слезем от него до премиерата".

"Фани и Александър" е сред най-известните произведения на Ингмар Бергман. Историята, разказана през погледа на двете деца от семейство Екдал, ни отвежда в Швеция в началото на XX век. След смъртта на баща им и повторния брак на майка им светът на Фани и Александър се променя – от свободата на семейните празници, театралните представления и фантазията ежедневието им се трансформира в безрадостен живот със строги правила. Произведението е познато най-вече с филмовата си версия от 1982 г., отличена с четири награди "Оскар".

Драматург и автор на сценичната адаптация е Армин Кербер, преводът на сценичната версия е на Меглена Боденска, сценографията е дело на Тило Ройтер, костюмите са на Йордан Михалев, а музиката – на Рихард Боргард.

Линус Тунстрьом е сред най-утвърдените шведски театрални режисьори и носител на наградата "Талия". Между 2007 и 2016 г. ръководи Uppsala Stadsteater (Градския театър в Упала), където през 2012 г. за пръв път поставя "Фани и Александър". Четири години по-късно спектакълът гостува на Международния театрален фестивал в Богота. Сред другите му водещи проекти са "Фауст" по Гьоте в Дрезден, номиниран за награда Theatertreffen, и Вагнеровата опера "Тристан и Изолда" във Folkoperan в Стокхолм.