Артисти на кокили и живи статуи от пет държави превземат три града у нас

Международният фестивал за улични изкуства 6Fest („ШестФест“) за първи път ще представи поредното си издание в три града – София (1-2 юли), Варна (4-5 юли) и Царево (6-7 юли). В проявата ще се включат артисти от пет държави – България, Германия, Чили, Аржентина и Сърбия, информират организаторите.

Акцент в програмата в София и Варна е гостуването на една от най-известните световни формации за театър на кокили – германската група Stelzen-Art от Бремен. С повече от 200 представления годишно и над 150 сценични персонажи в репертоара си, компанията е сред водещите имена в този жанр. Трима артисти от Stelzen-Art ще участват в „Летящите пътешественици във времето“ – шествие на кокили, вдъхновено от естетиката на стиймпънка (поджанр на научнофантастичната литература и визуалното изкуство, който съчетава ретро-футуристични технологии с естетиката на викторианската епоха – б.р.). Събитието в София е на 2 юли в парка на НДК, а във Варна – на 4 юли по маршрут от входа на Морската градина, по бул. „Сливница“ и ул. „Княз Борис І“.

В София на 1 юли в парка на НДК ще има светлинното карнавално шествие на една от утвърдените български формации в сферата на уличните спектакли – театър на огъня и сенките Fireter.

Варна става 11-ият фестивален град в афиша на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest, който ще гостува за първи път в морската столица на 4 и 5 юли. Програмата предвижда карнавално-цирковото шествие и живите статуи на Matrix Entertainment от Нови Сад (Сърбия) – на 5 юли, също на централните пешеходни улици „Сливница“ и „Княз Борис І“.

Уличният фестивал ще посети за втора поредна година Царево – на 6 и 7 юли, с карнавалното шествие на Matrix Entertainment с героите от „Алиса в страната на чудесата“ (6 юли), както и светещите кукли-риби на 6Fest (7 юли).

Български куклен театър и клоунада са част от програмата на феста във Варна и Царево. Морските почитатели на събитието ще гледат спектакли от театриге „Гестус“ (Благоевград) и „Метаморфози“ (София). Програмата в Царево включва три постановки на благоевградската театрална формация. Там фестивалът ще се проведе на фонтана „Корабчето“, в Морската градина, по пешеходната улица „Хан Аспарух“ и на централния площад в града.

Посетителите на 6Fest и в трите града ще имат възможността да гледат и циркови артисти от Южна Америка – Slamproject (Чили) и Pibe90 (Аржентина). Техните моноспектакли са част от програмата в София и Варна, а съвместното им шоу – от програмата в Царево.

Международният фестивал 6Fest е първият самостоятелно провеждащ се фестивал в България, посветен на изпълнителските улични изкуства. Той е създаден през 2017 г. и до момента има 20 издания в 10 града у нас. Форумът е носител на отличието EFFE Label (2024-2025 и 2026-2027) на Европейската фестивална асоциация (EFA).