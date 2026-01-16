Александър Сано отива "С жените за риба"

Александър Сано, Александра Сърчаджиева, Роберт Янакиев и София Маринкова са звездите в новата постановка "С жените за риба", която ще се играе премиерно на 12 февруари в "Théatro отсам канала". Историята, написана от Ангел Калев, "кълве на скандал" - хвалят се от продуцентска компания Break a Leg, които подават не крак, а ръка на съвременната българска драматургия.

Режисьор на спектакъла е Мартин Каров. За сценографията и костюмите се грижи Ванина Цандева, а музиката е дело на Свилен Ноев от група "Остава".

"Риболовът е "мъжко занимание". Или поне така твърдят мъжете, докато опаковат с ентусиазъм екипировката и оборудването си и изчезват за няколко дни… без обхват. А какво ще се случи, когато жените се включат? Ще се потвърди ли тезата или всички митове ще се разбият на пух и прах?", питат авторите, които обещават да потопят зрителите в поредица от забавни и неочаквани ситуации по време на риболовен турнир на язовир "Доспат".

Именно там ще срещнем Митко, Мая, Ники и Ваня (героите на Александър Сано, София Маринкова, Роберт Янакиев и Александра Сърчаджиева), които ще ни въвлекат в битка не само с рибите и насекомите, но най-вече – помежду си. Пиесата ще ни разкрие, че под повърхността се крият не една и две "потънали" тайни, а героите ще бъдат изправени пред важни житейски избори, които ще определят бъдещето на тяхното приятелство и семейни отношения.

"С жените за риба" е третата поред авторска пиеса на театралната компания Break a Leg, след "И верният отговор е…" и "Билет за Америка"

"Театърът е преходно изкуство – дори едно представление да се играе 10 години, то рано или късно свършва живота си. Написаното обаче остава. Нашата идея е именно тази – да оставим българска драматургия за поколенията: пиеси, които отразяват българската поп култура, герои с балкански дух и модерни истории, които вълнуват, замислят и не оставят публиката безразлична“, казва Луиза Григорова-Макариев, продуцент в Break a leg.

Break a leg е създадена през май 2023 г. от Луиза Григорова-Макариев и Александър Сано, като стартира с проекта "Отблизо" по Патрик Марбър, който за по-малко от година се изигра над 50 пъти и се срещна с близо 25 000 зрители. Следващата продукция на компанията е представлението „Пистолет в торнадо" – моноспектакълът на Весела Бабинова, който веднага привлече вниманието на публиката и критиката и получи две награди "Икар": за водеща женска роля и за най-добро представление на публиката. Третото успешно заглавие, продуцирано от дуото, е комедията "И верният отговор е…" с участието на Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева.

Билети за "С жените за риба" се продават в мрежата на "Ивентим" и на касата на театъра.