Ал Бано пак идва, този път на Античния театър

82-годишният италианец не се свени да концертира и в Русия

16 Февр. 2026
Ал Бано в НДК миналата година.
Даниел Димитров
Малко повече от година след предишното си гостуване у нас - през май м.г. в зала 1 на НДК, 82-годишният Ал Бано отново ще изнесе концерт в България. На 30 август той ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив, съобщава агенция "Фокус".

С повече от пет десетилетия на световната сцена, десетки албуми и милиони продадени копия, хитове като Felicità, Ci sarà, Sharazan и Sempre sempre, италианската звезда се радва на многобройна фенска маса и до днес. "За мен музиката е мост между хората и културите. Да пея на сцена като Античния театър в Пловдив е чест и вдъхновение. Очаквам тази вечер да бъде празник на любовта, живота и красивите мелодии, които ни обединяват," споделя Ал Бано, цитиран от организаторите "МаскАрт".

Този път на сцената той ще бъде придружен от дъщеря си Жасмин Каризи, както и от две талантливи сопрани - Лаура Бретан, покорила милиони зрители с участията си в America's Got Talent и Românii au talent, и наследницата на великата Монсерат Кабайе - Монсерат Марти Кабайе. Концертът на 30 август обещава интересна симбиоза между поп и класическа музика.

Билети се продават в мрежата на Eventim на цени от 50 евро до 90 евро, а има и ВИП зона срещу 110 евро. 

 

ВСЕЯДЕН

Ветеранът на италианската песен не се свени да пее и в Русия, избягвана от почти всички европейски звезди след инвазията в Украйна през 2022 г. През април той ще направи минитурне там, което ще премине през Москва, Новосибирск и Владивосток. Миналата година Ал Бано изнесе концерт в Санкт Петербург, което предизвика бурни негативни реакции, включително от бившата му житейска и творческа партньорка Ромина Пауър. Пред "Кориере дела сера" тя се разграничи от Ал Бано и изпълнението на най-големия им съвместен хит "Феличита" в страната окупатор.

