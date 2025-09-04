Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

65 г. затвор грози "Кетаминовата кралица" за смъртта на Матю Пери

Дилърката се призна за виновна, спестявайки си съдебен процес с жури

Днес, 15:37
Матю Пери (1969 - 2023)
FilmMagic
Матю Пери (1969 - 2023)

Заподозряната снабдителка с кетамин, свръхдоза от който причини смъртта на актьора от сериала "Приятели" Матю Пари, се призна за виновна, спестявайки си съдебен процес, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес. Известна в някои холивудски среди като "Кралицата на кетамина", 42-годишната Джазвийн Санга рискува до 65 години затвор в рамките на споразумението за признаване на вина, включващо пет обвинения срещу нея.

В съда в Калифорния присъстваха майката на актьора, Сюзан Пери, и доведеният му баща Кийт Морисън.

Според разследването Джазвийн Санга е продала десетки дози на звездата от сериала "Приятели". При претърсване на дома й са открити 80 флакона кетамин, а също и метамфетамин и кокаин. От самото начало тя е във фокуса на вниманието заради битието си на светска дама, която публикува в Инстаграм снимки от луксозни пътувания, понякога с частен самолет, и бляскави бижута. По отношение на кетамина, според разследването, тя се е хвалила, че може да "изпълни всяка поръчка" благодарение на връзките си с "главен готвач" и "учен".

Санга, която е американско-британска гражданка, е в предварителния арест от около година. Тя "поема отговорност за действията си", каза миналия месец адвокатът й Марк Герагос, защитавал в съда звезди на шоубизнеса като Майкъл Джексън и Крис Браун. Признаването на вината й спестява съдебен процес с жури и доведе до оттеглянето на три от първоначалните обвинения, повдигнати от прокурорите. Присъдата на Санга ще бъде произнесена на 10 декември.

Освен нея още четирима души, обвинени във връзка със смъртта на Матю Пери, се съгласиха да пледират виновни. Това са лекарите д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, Ерик Флеминг и личният асистент на актьора Кенет Ивамаса, който му е инжектирал фаталните две дози в последния ден от живота му - 28 октомври 2023 г. 

Смъртта на 54-годишния Матю Пери, намерен в безсъзнание в джакузито си., шокира феновете на "Приятели". Актьорът, който играеше ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал, е приемал кетамин под наблюдение в рамките на терапевтични сесии срещу депресия. Този легален анестетик обаче понякога има стимулиращ или предизвикващ еуфория ефект и според разследването през есента на 2023 г. актьорът отново е изпаднал в зависимост. 

Матю Пери се бореше със зависимости години наред, още от времето си в сериала "Приятели", с който стана една от най-големите звезди на своето поколение. Той се снима в хитовата поредица заедно с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър в продължение на 10 сезона от 1994 до 2004 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Матю Пери

Още новини по темата

"Широка престъпна мрежа" стои зад смъртта на Матю Пери
27 Авг. 2024

120 г. затвор грозят лекар, снабдявал Матю Пери с дрога
20 Авг. 2024

Прощалните думи на Матю Пери: Инжектирай ми една голяма доза
17 Авг. 2024

Разкриха милионите на Матю Пери
04 Юли 2024

Смъртта на Матю Пери е причинена от кетамин
16 Дек. 2023

20 най-близки изпратиха Матю Пери в последния му път
04 Ноем. 2023

Още търсят причината за смъртта на Матю Пери
30 Окт. 2023

Почина Матю Пери от "Приятели"
29 Окт. 2023

Матю Пери: Защо таланти като Хийт Леджър умират, а Киану Рийвс е жив?
25 Апр. 2023

Матю Пери ще разкрие всичко срещу 7-цифрена сума
31 Окт. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Някой в правителството не играе за европейския отбор
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар