65 г. затвор грози "Кетаминовата кралица" за смъртта на Матю Пери

Заподозряната снабдителка с кетамин, свръхдоза от който причини смъртта на актьора от сериала "Приятели" Матю Пари, се призна за виновна, спестявайки си съдебен процес, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес. Известна в някои холивудски среди като "Кралицата на кетамина", 42-годишната Джазвийн Санга рискува до 65 години затвор в рамките на споразумението за признаване на вина, включващо пет обвинения срещу нея.

В съда в Калифорния присъстваха майката на актьора, Сюзан Пери, и доведеният му баща Кийт Морисън.

Според разследването Джазвийн Санга е продала десетки дози на звездата от сериала "Приятели". При претърсване на дома й са открити 80 флакона кетамин, а също и метамфетамин и кокаин. От самото начало тя е във фокуса на вниманието заради битието си на светска дама, която публикува в Инстаграм снимки от луксозни пътувания, понякога с частен самолет, и бляскави бижута. По отношение на кетамина, според разследването, тя се е хвалила, че може да "изпълни всяка поръчка" благодарение на връзките си с "главен готвач" и "учен".

Санга, която е американско-британска гражданка, е в предварителния арест от около година. Тя "поема отговорност за действията си", каза миналия месец адвокатът й Марк Герагос, защитавал в съда звезди на шоубизнеса като Майкъл Джексън и Крис Браун. Признаването на вината й спестява съдебен процес с жури и доведе до оттеглянето на три от първоначалните обвинения, повдигнати от прокурорите. Присъдата на Санга ще бъде произнесена на 10 декември.

Освен нея още четирима души, обвинени във връзка със смъртта на Матю Пери, се съгласиха да пледират виновни. Това са лекарите д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, Ерик Флеминг и личният асистент на актьора Кенет Ивамаса, който му е инжектирал фаталните две дози в последния ден от живота му - 28 октомври 2023 г.

Смъртта на 54-годишния Матю Пери, намерен в безсъзнание в джакузито си., шокира феновете на "Приятели". Актьорът, който играеше ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал, е приемал кетамин под наблюдение в рамките на терапевтични сесии срещу депресия. Този легален анестетик обаче понякога има стимулиращ или предизвикващ еуфория ефект и според разследването през есента на 2023 г. актьорът отново е изпаднал в зависимост.

Матю Пери се бореше със зависимости години наред, още от времето си в сериала "Приятели", с който стана една от най-големите звезди на своето поколение. Той се снима в хитовата поредица заедно с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър в продължение на 10 сезона от 1994 до 2004 г.