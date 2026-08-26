4 български продукции са номинирани за медийните награди "Европа"

Четири български продукции са номинирани за медийните награди "Европа", съобщават на сайта си от медийния фестивал Prix Europa, чието седалище е в Берлин. Фестивалът за телевизионни и радиопрограми разпределя своите номинации и награждава най-добрите продукции в девет състезателни категории, разделени в три основни медийни направления – аудио, видео и дигитални медии.

В категорията за радиотеатър е номинирана продукцията на БНР "Месия. Литургическа поема" от Ани Илков. Режисьор е Христо Симеонов-Риндо.

Националното радио има още една номинация за наградите "Европа": видеокастът "Сенки от Балканите" се състезава в категорията "Дигитални медии".

В категорията за видеодокументалистика е номиниран филмът "Снежа и Франц" на режисьора и сценарист Светослав Драганов, продуциран от Cineaste Maudit production. Той разказва за любовта между австриеца Франц и българката Снежина на фона на Слънчев бряг в края на 60-те години.

Документалният филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил", продуциран от БНТ, е номиниран в категорията "Видео разследване".

"Общо 206 медийни организации от цяла Европа се отзоваха на нашата покана, изпращайки общо 600 аудио, дигитални и видеопродукции за юбилейното 40-о издание на фестивала - съобщават организаторите. - След прецизен процес на предварителна селекция 154 творби от 29 държави бяха избрани да се състезават през октомври за престижните статуетки Prix Europa, които отличават най-добрите европейски продукции за 2026 година."

Официалната церемония ще се проведе на 16 октомври в Берлин. Prix Europa е най-големият ежегоден общоевропейски фестивал и конкурс за телевизионни, радио и дигитални медийни продукции. Наградите са учредени през 1987 година от Европейския парламент, Европейската комисия и Европейската културна фондация. Фестивалът се провежда под егидата на Европейския парламент.

Миналата година българският разследващ журналист Христо Грозев бе обявен за "Европейски журналист на годината"от фестивала Prix Europa за разкритията си около руски шпиони в Европа.