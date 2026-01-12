111 години българско кино честваме с 10 стари и нови филма

Въпреки че киноисториците спорят относно рождената година на българското кино – дали през 1910 или 1915 г. Васил Гендов завършва и показва пред публика своя филм "Българан е галант", през 2005-а тази дискусия стига до своето административно разрешение. С постановление на Министерския съвет 13 януари е обявен за ден на българското кино и филмовата общност у нас като дата на премиерната прожекция на първата родна лента. По традиция ежегодно той се отбелязва с прожекции на български филми.

Тази зима 111-ата годишнина на националното ни кино ще бъде отбелязана в шест столични киносалона, съобщават организаторите от НФЦ.

Най-голяма активност ще кипи утре във Филмотечното кино "Одеон", където чрез пет прясно дигитализирани класики зрителите без работни и учебни ангажименти ще могат да се запознаят с някои от незаменимите образци в киното на 60-те години. Всички прожекции за деня са с вход свободен, а ето и програмата:

14:00 – "Слънцето и сянката" (1962)

15:30 – "Отклонение" (1967)

17:00 – "Вълчицата" (1965)

18:30 – „Крадецът на праскови" (1964)

20:15 – "Понеделник сутрин" (1966)

Домът на киното ще отбележи 13 януари със "Стъпки в пясъка" от 19:00 часа. Прожекцията е посветена на 70-годишнината на неговия режисьор, проф. Ивайло Христов. Във фоайето на Дом на киното малко по-рано ще се открие и съпъстващото събитие "10 години - 100 филма". Изложбата с графични рисунки на Ева Тенева-Зайков придружава сборника с кинокритика на filmsociety.bg, който предстои да бъде издаден по случай първия юбилей на сайта.

Ново българско кино ще се върти утре вечер в "Евро синема" и "Люмиер". В първия салон ще бъде показан "Рожден ден", с последната роля на Васил Банов - от 17:30 часа, а във втория - предпремиерна прожекция на "Диви ягоди" от 19:00.

Кино "Влайкова" на свой ред избра класика, за да отбележи Деня на българското кино. Там от 18:00 часа ще бъде показан мюзикълът "Баща ми бояджията" от 1974 г.