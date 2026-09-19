10 неизвестни досега песни на Дейвид Боуи излязоха в нов албум

ЕПА/БГНЕС Почитатели на британския музикант Дейвид Боуи се събират пред стенопис по повод 10-ата годишнина от смъртта му в Лондон, Великобритания, 10 януари 2026 г. Световната икона, музикант и актьор почина от рак на черния дроб на 10 януари 2016 г. в Ню Йорк.

Десет неиздавани досега песни от ранното творчество на Дейвид Боуи са включени в новия албум David Bowie: The Shel Talmy Recordings, който излезе във Великобритания, пише БГНЕС.

Компилацията съдържа общо 22 записа от 1965 г., когато бъдещата музикална звезда все още се изявява под името Дейви Джоунс. Албумът е достъпен на CD, винил и в основните стрийминг платформи.

Записите са продуцирани от Шел Талми, известен с работата си по хитове на The Kinks и The Who. В част от тях участват китаристът Джими Пейдж, по-късно член на Led Zeppelin, и пианистът Ники Хопкинс, който е свирил с The Beatles, The Rolling Stones и The Who.

Песните са записани в самото начало на кариерата на Боуи, преди той да придобие световна известност. През 1965 г. Дейви Джоунс приема сценичното име Дейвид Боуи, за да избегне объркване с Дейви Джоунс от американската група The Monkees.

Новата компилация представя рядък поглед към ранния период от творческия път на един от най-влиятелните британски музиканти на XX век.

Би Би Си разказва, че 5 от песните са открити от Алек Палао - музикален историк и архивист, преди 10 години. Докато преглежда колекция от стари плочи, той попада на избледнял надпис с молив: "Дейви Джоунс".

"Това е вероятно най-първичният и суров вид, в който някога ще чуете този човек", казва Палао, музикален историк и архивист. Според него албумът е "абсолютно чист рокендрол". "Ако търсите следи за това какво щеше да стане от него по-късно, може би няма да намерите толкова много", казва Палао, "но обективно погледнато, смятам, че това е важен материал.“

Боуи пробива на масовата сцена през 1969 г. със сингъла Space Oddity и впоследствие постига 11 албума под номер едно. Той почина през 2016 г., но остава една от най-разпознаваемите културни икони на Великобритания.

Шест от неиздаваните досега песни от новата колекция ще се предлагат на грамофонна плоча. През 2022 г. Боуи е обявен от Music Week за най-продавания изпълнител на плочи за XXI век, като изпреварва The Beatles.

В началото на шейсетте години Боуи е тийнейджър, който се изявява под името Дейви Джоунс в лондонските клубове и мечтае за световна слава. Много от песните, които записва в този период, са или малко известни, или изгубени във времето.

Но първият му професионален продуцент, Шел Талми, запазил запис от 1965 г. в колекцията си от материали на други артисти, с които е работил. Точно в тази колекция Палао попаднал на ценната плоча. Този материал и останалите пет нечувани досега парчета, както и демо записи и ремастерирани песни, са част от новия, посмъртен албум..

"Това са песни, които всъщност не звучат като Дейвид, но показват как той се опитва да открие своя глас. Експериментираше", казва Дейна Гилеспи, която е близка с него още от най-ранните му години. Тя работи с него по легендарния му албум Ziggy Stardust. Талми работи и с двамата артисти, а песента на Боуи Andy Warhol от четвъртия му студиен албум първоначално е била написана за Гилеспи.

"Той беше изключително амбициозен и устремен", спомня си Гилеспи, която продължава да прави турнета и да създава музика на 77-годишна възраст.

"Някъде през шейсетте години ме покани на гости у родителите си. Бяхме в малката му къща в Бромли и когато родителите му излязоха от стаята, той се обърна към мен и каза: Каквото и да ми струва, искам да се махна оттук. И го направи", разказва тя.