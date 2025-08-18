Mini Aceman SE - много повече, отколко очаквате

През последните години британският производител Mini сериозно промени гамата си. Тя беше електрифицирана и се появиха, както електрически версии на познатите модели, така и някои напълно нови автомобили. Най-новият Countryman (първият SUV на марката), например, се предлага и с бензиново, и с електрическо задвижване. И това е първият модел на марката, произвеждан извън Великобритания.

По-малките Mini Cooper вече са разделени на две много различни моделни линии, но те доста си приличат. Бензиновият Cooper с 3 врати и бензиновият Cooper с 5 врати все още се произвеждат в Обединеното кралство. В същото време Cooper 3dr (три врати) BEV е напълно отделно нещо, построено на различна платформа в Китай от съвместно предприятие между Mini и Great Wall Motors, наречено Spotlight Automotive.

Въпреки различните платформи, малките Mini споделят повечето от панелите на каросерията си, но се отличават по някои дребни детайли. И точно тук излиза на сцената Aceman, който е

електрическа версия на Cooper с 5 врати.

Тя обаче е силно вдъхновена от по-големия Countryman - явно е да демонстрира SUV стил и това обяснява ъгловатите форми на колесните арки и релсите на покрива. А също така и режима Trail, който вади гигантски компас на арматурното табло.

Дължината на Aceman e само 4098 мм, ясен знак, че той е ориентиран основно към употреба в града. Пътният просвет е 143 мм (с 22 мм по-малко от този на Countryman), но пък височина е с 90 мм повече от Cooper с 5 врати. Тоест, този модел се позиционира някъде по средата между компактен хечбек и градски SUV.

Aceman се предлага в три версии - Е, SE и ориентираната към производителността JCW в горната част на гамата. Средният вариант - SE, изглежда най-подходящ, тъй като при него капацитетът на батерията достига 49,2 кВт/ч, което ли трябвало да е достатъчно за изминаване на 406 км (при Aceman E пробегът 310 км). Максималната скорост на зареждане е 95 кВт.

Екстериорът на Aceman е странна смесица от жанрове, но със сигурност в Mini не са пестили от детайлите. Същото се отнася и за интериора, който е доста подобен на други нови поколения Mini - с масивен кръгъл сензорен екран (диаметър 240 мм) и много цветна материя на таблото, която също е осветена през нощта.

Тези облицовки на вратите разполагат с "плаваща" дръжка, която ви кара да се чувствате малко като в хеликоптер. Екранът има множество менюта, към някои от които можете да преминете по пряк път с превключвателя за режим на шофиране. Получавате различно оформление за всяка настройка на устройството и повече за зареждане, включително Timeless дисплей, който отразява аналоговия скоростомер на OG Mini.

Ако използвате безжична проекция на телефон, тя се показва в поле в центъра на дисплея, което малко разваля кръговия ефект. Има и някои ненужни детайли - като мистериозната каишка, която просто е залепена за таблото от страната на водача, но все пак това е Mini и тези неща нне са изненада. Също така този автомобил е без хром и кожа - веганските седалки са тапицирани със собствената марка Vescin на Mini и всъщност са много меки.

Aceman SE разполага с мощна звукова система Harman Kardon и панорамен покрив. Той също така получава асистента за заден ход на BMW, който може автоматично да насочва колата назад през последните 50 метра, които току-що е изминала. А

това е отлична технология за градски автомомобил.

Като цяло, Aceman наистина може да се приеме за малка луксозна кола, ако това е, което търсите. Но Mini опитват и да са забавни за шофиране - нещо, към което Aceman се стреми непрекъснато. Кормилното управление е доста стегнато и предлага добра обратна връзка, въпреки че подлакътникът може да е изнервящ, ако решите да заложите на по-агресивно каране. Благодарение на отзивчивото кормилно управление, Aceman се чувства като доста жив при движение в поредица от завои, а това обещава забавление на пътя.

Трябва да се отбележи още, че някои от детайлите, фокусирани върху водача, са доста нестандартно измислени. Стартирате колата, като завъртите изкуствен ключ на централната конзола, което е препратка към автомобилите от старата школа. Но просто изглежда странно в електромобил. Но, както бе споменато, Mini винаги е предлагал нещо различно на шофьорите си, така че подобни трикове не бива да изненадват.

Aceman SE не е супер бърз, въпреки че разполага с мощност от 218 к.с. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 7,1 секунди и може да не изглежда особено впечатляващо, но пък не бива да се забравя, че теглото е 1875 кг. А незабавното наличие на максималния въртящ момент е гаранция за забавление на пътя, което е на първо място при всяко Mini, без значение дали е електрическо или бензиново.

Що се касае до цената, тя напълно отговаря амбициите на марката да бъде премиум. Срещу 75 000 лв. получавате луксозен и компактен електрически модел, който може да свърши работа работа не само в града, но и на по-дълги пътувания (обявеният пробег от 405 км е напълно постижим).