Европа ограничи китайските хибриди до 350 000 на година

Само през първите осем месеца на 2026 г. китайските марки са продали 913 703 автомобила в Европа и затова ограничаващото споразумение изглежа логично от гледна точка на Европейския съюз.

Европейската комисия е постигнала споразумение с Китай относно вноса на хибридни автомобили в Европа. То предвижда не повече от 350 000 такива коли да може да влизат годишно на пазара на Стария континент.

Само преди няколко години автомобилите на китайски марки бяха екзотика в Европа. Днес компаниите от тази страна вече имат почти 10% от пазара на нашия континент и това не е лимитът пред тях. Новото споразумение ще намали наплива на автомобили, произведени в Китай в най-привлекателния сегмент на хибридните превозни средства. Това обаче не означава непременно край на проблемите на европейските марки.

Вносът от Китай ще падне наполовина

"Споразумението отваря перспективата китайският износ да намалее наполовина", заяви комисарят по търговията на ЕС Марош Шефчович, цитиран от AFP. Споразумението беше сключено след двуседмични преговори в Пекин. Мотивите на властите на ЕС са очевидни - бързото нарастване на популярността на марките от Китай заплашва европейската индустрия.

Данните на Dataforce сочат, че само през първите осем месеца на 2026 г. китайските марки са продали 913 703 автомобила в Европа. Според аналитичната фирма UBS, поддържането на този темп на растеж през следващите месеци би означавало, че в края на 2026 г. китайските марки може да достигнат около 20% от пазара в Европа.

Защо обаче споразумението се отнася само за хибридни автомобили? Основата причина е, че бъдещето на колите с двигатели вътрешно горене (ДВГ) в Европа трябва да принадлежи на това ново поколение автомобили.

Хибридите в ЕС може да останат след 2035 година

Както показват последните данни, китайските марки напират особено силно в сегмента на plug-in хибридните автомобили. През август почти 30% от този вид коли, продавани в Европа, идват от Китай. Година по-рано процентът бе 11%. Лимитирането е изключително важно за европейската автоиндустрия, тъй като има много индикации, че plug-in хибридите ще бъдат най-дълго наличните автомобили с ДВГ в шоуруми.

Германия и Франция вече се съгласиха да облекчат правилата на ЕС относно вредните емисиите на CO₂. Според германските медии, и двете страни искат производителите на нови коли да намалят средните емисии на CO₂ с 80% спрямо нивата от 2021 г. Това би означавало да се откажат от пълна забрана за продажбата на автомобили с вътрешно горене, започвайки от 2035 г.

В същото време, от гледна точка на производителите, би било най-разумно да се продават електрически автомобили и plug-in хибриди. С предложеното ограничение средните емисии на новия автомобилен парк трябва да бъдат около 22.8 гр. CO₂/km. На практика, за да се впише производителят в лимита, трябва да продава по един електромобил за всеки plug-in хибрид.

Засега това са политически предложения, а не задължителни регулации. И все пак постигнатото споразумение с китайците изглежда пасва на перспективата за промяна в първоначалния курс на ЕС.