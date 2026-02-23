Ремонт до края на месеца ще задръства Кресненското дефиле

Ремонт доведе до километрично задръстване на автомагистрала "Струма" от Благоевград до Симитли и в Кресненското дефиле, съобщава репортерът на БНР Кети Тренчева.

Пътуващи са разказали, че от три часа стоят в огромни тапи. Хората са изнервени, излизат от автомобилите и се създават предпоставки за произшествия.

От Областното пътно управление-Благоевград са коментирали, че причината е започналият от днес ремонт на главен път Е-79 в Кресненското дефиле, който ще продължи до края на месеца.

Призовават се пътуващите да имат търпение, тъй като ремонтните дейности са с неотложен характер заради компрометираната на много места пътна настилка в дефилето.

Може да се очаква още напрежение заради очакван голям поток покрай извънредната почивка на учениците на 2 март, иначе работен, и дългия уикенд, който предстои.