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Правителството се поправи за помощите за дърва

Макар и със закъснение, хората на твърдо гориво ще получат парите наведнъж

Днес, 15:49
БГНЕС

Правителството поправя недоразумението, което допусна при помощите за отопление. Тази година парите ще бъдат изплатени на два транша с цел бюджетни икономии. Това обаче затруднява хората, които разчитат на тях, за да си купят твърдо гориво, тъй като дървата се доставят веднъж – преди началото на отоплителния сезон. Сега от правителството са решили да направят изключение за тези бедни и те ще си получат сумите накуп.

В първите седмици от управлението на "Прогресивна България", социалното министерство предложи енергийните помощи да се разделят на две. За месеците ноември и декември парите ще се изплащат не по-късно от края на месеца, следващ месеца на отпускането на помощта. За оставащите три месеца – от януари до март, плащането ще е до 31 януари на следващата година. Тази година помощта е 321,95 евро за целия сезон.

След критики, в които се включи и омбудсманът Велислава Делчева, днес кабинетът е решил, макар и със закъснение, хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, да получат наведнъж пълния размер на помощта. Това ще са най-малко 20 000 домакинства.

Хората, които ще получат помощта наведнъж, ще се определят от Агенцията за социално подпомагане и не е необходимо да подават допълнителни декларации. На семействата, на които вече са изплатени средства за ноември и декември, служебно ще бъде изплатена и частта за януари, февруари и март, обясняват от Министерския съвет.

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Ключови думи:

енергийни помощи

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