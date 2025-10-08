Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Появи се инициатива за премахване на дългите уикенди

Един почивен понеделник струва по 250 млн. лв. на бизнеса, твърдят работодателите

Днес, 13:08
Дългите уикенди струват милиони, твърдят от ДСБ.
Pixabay
Дългите уикенди струват милиони, твърдят от ДСБ.

"Демократи за силна България" се заеха с две законодателни инициативи, които ще изправят сериозна част от населението срещу тях.

С промени в Кодекса на труда се предлага отпадане на допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя, съобщиха от партията. По данни на работодателски организации всеки такъв ден струва на бюджета около 250 млн. лева – сума, която би могла да покрие например увеличенията на заплатите за млади медици, за които в момента се търсят средства, заявиха от партията.

Според ДСБ България трайно има под 250 работни дни годишно, докато средното ниво в ЕС е около 253 дни. „Ако искаме да живеем като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки", коментира депутатът Йордан Иванов.

Дългите уикенди бяха регламентирани в Кодекса на труда през 2017 г. по времето на Бойко Борисов. Целта беше да се престане със сливането на почивни дни, което така или иначе много хора правят. Правилото е, че когато официалните празници (без Великден), съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

С друг законопроект ДСБ предлага да се направи 15% съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители. Законопроектът задължава Министерския съвет да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариерното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност, обяснява Йордан Иванов.

Съкращенията трябва да бъдат направени на стъпки през следващите три години, като годишно се съкращават не по-малко от 5% от общата численост на персонала на администрацията на изпълнителната власт, пише в законопроекта за изменения в закона за администрацията. Любопитен детайл от тази инициатива е, че същият законопроект е внасян и през февруари, но докато тогава е подписан от 14 депутати на ПП и ДБ, сега вносители от ПП няма.

Предлаганите промени са насочени към фискална дисциплина, модернизиране на администрацията и повишаване на икономическата продуктивност, вместо към увеличаване на данъци или поемане на нови заеми, мотивират се вносителите. Повод за действията са публични изявления на представители на ГЕРБ, според които страната може да приключи годината с бюджетен дефицит над 5%, а догодина той да достигне 8%. „Това означава или ново вдигане на данъци, или рекордно поемане на дългове – нещо, на което ние като дясна партия се противопоставяме. В кризисни времена се съкращават разходи, а не се трупат заеми. Създава се усещане, че Иван Костов трябва отново да идва на власт, за да оправя публичните финанси", коментира депутатът, който е и зам.-председател на ДСБ.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

почивни дни, Кодекс на труда, администрация, съкращения

Още новини по темата

600 000 души ще получават по-висока минимална заплата
06 Окт. 2025

Lufthansa ще съкрати 4000 работни места до 2030 г.
29 Септ. 2025

Родители на деца до 12 г. ще имат право да работят онлайн
24 Септ. 2025

Работодателите са твърдо против 4-дневна работна седмица
29 Авг. 2025

Повече родители ще имат право на онлайн работа през ваканцията
13 Авг. 2025

Кабинетът прие 4 промени в наредбата за отпуските
24 Юни 2025

Кабинетът променя допълнителните отпуски
13 Май 2025

ПП-ДБ са готови да предложат отмяна на добавката за стаж
09 Февр. 2025

Тръмп поиска оставките на 2 милиона чиновници
29 Яну. 2025

Четири допълнителни дълги уикенда ще има през 2025 г.
21 Дек. 2024

До дни изгарят неползваните отпуски от 2022 г.
09 Дек. 2024

Cisco ще съкрати още 4000 служители
14 Авг. 2024

Intel съкращава 15% от служителите си след значителни загуби
02 Авг. 2024

"Да си заслужим заплатите": НС прие закон за няколко минути
25 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар