Миризма на амоняк трови Димитровград

БГНЕС При обхода на производствената площадка вчера е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от инспекцията.

Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщават от РИОСВ-Хасково, предава БНР. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август.

Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21ч. вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, бе заключението при първата инспекция.

При обхода на производствената площадка вчера е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от инспекцията.

Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех "Азотна киселина нова". След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух, затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от РИОСВ-Хасково.