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И кметът на Благоевград се оплака от фейкове

В местните Фейсбук групи се въртят негови снимки със скъп джип

29 Юли 2026
Методи Байкушев
БГНЕС
Методи Байкушев

Втори пореден кмет на ПП се оплаква, че е жертва на кампания с фейкове. Наскоро Петър Куленски от Пазарджик обяви, че внася сигнал в прокуратурата заради обработено с изкуствен интелект видео, създаващо впечатление, че е замесен в корупция. А сега и колегата му в Благоевград Методи Байкушев съобщи за подобен случай с него.

Става въпрос за публикация, разпространявана в благоевградските Фейсбук групи, в която се твърди, че със съпругата му са се сдобили с нов джип за 180 000 евро. Постът е придружен с колаж – от едната страна е снимка на Байкушев и съпругата му, а от другата – на видимо луксозна кола.

"Семейната ни кола е Лексъс ES хибрид, взет на лизинг през 2021 г. - две години и половина преди да стана кмет. Имаме и Тойота Приус от 2016 г., също на лизинг, изплатен преди мандата ми", обяснява кметът в собствен пост. Споделя и план да върне по-новата кола и да вземе нова, отново на лизинг.

"Джип за 180 000 евро никога не сме купували и няма да купуваме. Нуждаем се от семейна кола, не от демонстрации", уверява Байкушев.

За разлика от Куленски той не казва нищо за това дали ще сезира органите по въпроса.

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Ключови думи:

Методи Байкушев, Петър Куленски

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