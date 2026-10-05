Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борис Бонев се лансира за кандидат-кмет на София

Лидерът на "Спаси София" не иска пак коалиция с ПП и ДБ в столицата

05 Окт. 2026
Борис Бонев
БНР
Борис Бонев

"Да, в мен софиянци могат да виждат потенциален кандидат за кмет на София след година".

Това заяви пред БНР лидерът на "Спаси София" Борис Бонев, който в петък бе преизбран начело на партията. Той дори изтъкна, че кампанията на неговата партия за 2027 г. е започнала още на следващия ден след местните избори през ноември 2023 г. 

"Така трябва да работят партиите, всеки ден е кампания. Може да ме виждат като потенциален кандидат за кмет на столицата след година, но тепърва ще се дискутира и ще заложим на подготвени хора са автентични каузи", каза Бонев.

Той твърди, че влизането в коалиция с ПП и ДБ през 2023 г. е било грешка, макар "към онзи момент да не беше грешка". Тогава желанието е било "да прекратим 20-годишния модел на ГЕРБ и го направихме - ГЕРБ не отидоха на балотаж."

Последвал отказ от ПП и ДБ да изпълняват общата програма. "И когато си партия, като "Спаси София" - ориентирана към резултатите, а не идеология - при липсата на резултати, беше логично да последва раздялата - допълни Бонев. - Но и след това останахме конструктивни и, независимо от нескопосаните пиар опити да се саботира СОС, "Спаси София" всичко полезно за града го е подкрепила. Ние не сме саботирали София".

Бонев каза, че е отворен за сътрудничество "с партии, които са готови да работят за София" и изрази съмнение, че би могло да "Спаси София" да влезе в нова коалиция с ПП-ДБ за местните избори догодина.

"Ще имаме предложения за кметове и извън София. Има няколко града още в държавата, в които може да издигнем кандидати. Не е въпросът като партия да имаме местни организации, а дали консистентно защитаваме идеите си и ще се намерят ли съмишленици, и ще бъдат припознати в други градове", допълни той.

Борис Бонев отново критикува кмета Васил Терзиев: "Всичко, което му е важно на него, е прието от СОС. Дружествата са на отговорност на СОС. Той да си гледа общинските предприятия, които са на негово подчинение - шефа на завода боклук напусна, в екоравновесие напускат, сменени са ръководителите на "Паркове и градини", непрекъснато се сменят ръководства, а това са ключови за града структури. Градът е в застой и мръсен. За мен е важно какво бихме могли като партия да свършим за оставащата година. Не съм доволен от резултатите ни. Давам си сметка за възможностите, много неща не стават лесно и бързо, но ние като екип няма да спрем да опитваме."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Борис Бонев

Още новини по темата

Борис Бонев призова за операция "Скъпи коли" в 6 столични квартала
07 Юни 2026

“Спаси София” поиска оставката на шефката на “Софийски имоти”

27 Яну. 2026

Новооткритият участък на бул. "Рожен" - уж готов, а грозен
20 Дек. 2025

Борис Бонев: София има само 4 снегорина и ни чака зимен хаос
08 Ноем. 2025

Трети районен кмет напуска "Спаси София"

29 Септ. 2025

Борис Бонев: Само обединени можем да спрем Борисов и Пеевски
29 Юни 2025

Задава се скок на таксите за строителни разрешения в София

10 Юни 2025

Борис Бонев: Фандъкова се справяше по-добре от Терзиев с бюджета
27 Май 2025

Терзиев: Няма да говоря с хора, които държат за заложници цял град
18 Май 2025

Борис Бонев: Очакваме ГЕРБ да подкрепи връщането на Братоев
27 Апр. 2025

Едни кметове си имат "демократите", но и тях може да загубят
24 Апр. 2025

Борис Бонев: Изглежда, че Терзиев е сключил сделка с Пеевски
23 Апр. 2025

Борис Бонев: Разочарованието от нас вече е огромно

27 Февр. 2025

"Спаси София" чакат арест на техния зам.-кмет по транспорта
21 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки