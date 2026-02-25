Медия без
Балабанов оглави комисията в НС по еврофондовете, а Гуцанов - по туризъм

Промените се наложиха заради връщането на министрите от кабинета "Желязков в НС

Днес, 19:58
БНР

Парламентът гласува рокади в състава и ръководството на някои парламентарни комисии заради връщането на министрите от кабинета "Желязков в НС след встъпването в длъжност на служебния кабинет на Андрей Гюров.

Доскорошният министър на труда и социалната политика и настоящ депутат от БСП Борислав Гуцанов стана председател на Комисията по туризъм.

Силви Кирилов от ИТН, който беше министър на здравеопазването, стана председател на Комисията по образованието и науката. Той зае мястото на Андрей Чорбанов, който напусна ИТН и стана независим депутат.

Станислав Балабанов от ИТН оглави Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в парламента. Той беше освободен от поста зам.-председател на Комисията за прякото участие на гражданите, както и от Комисията по политиките за българите извън страната.

Досегашният министър на образованието и науката Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС стана зам.-шеф на Комисията по бюджет и финанси, както и член на Комисията по образованието и науката. 

Бившият вицепремиер Атанас Зафиров от БСП стана зам.-председател на Комисията по отбрана. Той влезе и в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Доскорошният министър на околната среда и водите Манол Генов, който е кадър на БСП, стана заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов, който също е от БСП, стана заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика. Иванов влиза като член в  Комисията по демографската политика, децата и семейството. 

Външният министър Георг Георгиев от ГЕРБ и съпратийката му Галя Василева станаха членове на Комисията по демографската политика, децата и семейството. Галя Василева беше освободена от Комисията по външна политика и към състава ѝ се присъедини Георг Георгиев.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в кабинета "Желязков" Томислав Дончев стана член на Комисията по отбрана, като от състава ѝ беше освободен Георги Станков. Дончев се присъедини и към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Бившият министър на енергетиката Жечо Станков беше избран за член на Комисията по енергетика. Досегашният правосъден министър Георги Георгиев влезе в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Народното събрание. Жечо Станков и Георги Георгиев влязоха и в Комисията по труда и социалната политика. В нея влезе и Манол Генов.  

Външният министър и депутат на ГЕРБ Даниел Митов беше избран за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по транспорт и съобщения. 

Съпартиецът му Георги Станков стана член на Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество.

 

