Започна пълното лунно затъмнение

Пълното лунно затъмнение вече може да се наблюдава от територията на България. Пълната фаза започна в 20:31 ч., а максимумът настъпи в 21:12 ч. Тогава Луната се издигна на височина 17° над хоризонта в посока изток-югоизток за наблюдател от Варна, и на височина 14° за наблюдател от София. Поради тези малки височини от Института по астрономия с НАО-БАН препоръчват да се избере наблюдателно място с нисък хоризонт в посока югоизток. Пълната фаза на затъмнението ще завърши в 21:53 ч., а частичните фази – в 22:57 ч. След това Луната ще се движи през земната полусянка и ще я напусне в 23:55 ч., с което явлението ще завърши.

"Луната по време на пълнолуние, когато попадне в сянката на Земята, ще придобие един оранжево-червен цвят, почти кървавочервена луна ще стане. Максимумът на затъмнението, което ние ще можем да наблюдаваме от България, ще бъде в 21:10 часа. Малко преди това, от 20:30 часа, Луната ще започне да навлиза в сянката на земята и вместо пълнолуние, ние ще виждаме как малко по малко тя все едно ще бъде изяждана от тази сянка на Луната. Около 21:10 часа ще стане оранжево-червена и тогава ще е фазата на пълното лунно затъмнение, която ще продължи няколко минути. След това вече бавно ще започне да се открива и ще стане като полумесец и отново ще бъде пълнолуние", обясни пред агенция "Фокус" доц. Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория "Рожен“.

Кадърът, който пусна НАСА в профилите си в социалните мрежи:

Доц. Петров допълни, че слънчевите затъмнения са около три пъти по-чести от лунните затъмнения, но човек обикновено е виждал няколко пъти в живота си лунни затъмнения. "Понякога за територия каквато е България, която не е чак толкова голяма като географски мащаби е възможно да види само един път слънчево затъмнение в живота си или дори може изобщо да не види ако не пътува. Това е защото по време на лунно затъмнение, тъй като е Земята е съществено по-голяма от Луната, сянката ѝ е толкова голяма, че ние от различни места от земната повърхност можем да видим лунното затъмнение. Например в случая на 7 срещу 8 септември, лунното затъмнение ще може да бъде наблюдавано от централната и западната част на Австралия, от цяла Азия, Европа и Африка. Докато по време на пълно слънчево затъмнение, лунната сянка, която е върху земната повърхност е едва с коридор от около 120-200 км в ширина и ние трябва да попаднем в него, за да го видим", заяви доц. Петров.

Специално за жителите и гостите на Смолян в центъра на града ще има организирани от Планетариума наблюдения на пълното лунно затъмнение тази вечер.

В София членовете на Астрономическата асоциация "София" по традиция организират наблюдения с телескопи до пилоните на НДК.