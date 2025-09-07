Медия без
Довечера ще има пълно лунно затъмнение

То започва в 21:10 ч. и в продължение на няколко минути ще може да се наблюдава т.нар. "кървава луна"

Днес, 10:00
При пълното лунно затъмнение за няколко минути се наблюдава явлението, наричано "кървава луна".
Тази вечер ще станем свидетели на пълно лунно затъмнение. То се случва единствено по време на пълнолуние, докато слънчевите затъмнения са по време на новолуние.

"Луната по време на пълнолуние, когато попадне в сянката на Земята, ще придобие един оранжево-червен цвят, почти кървавочервена луна ще стане. Максимумът на затъмнението, което ние ще можем да наблюдаваме от България, ще бъде в 21:10 часа. Малко преди това, от 20:30 часа, Луната ще започне да навлиза в сянката на земята и вместо пълнолуние, ние ще виждаме как малко по малко тя все едно ще бъде изяждана от тази сянка на Луната. Около 21:10 часа ще стане оранжево-червена и тогава ще е фазата на пълното лунно затъмнение, която ще продължи няколко минути. След това вече бавно ще започне да се открива и ще стане като полумесец и отново ще бъде пълнолуние", обясни пред агенция "Фокус" доц. Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория "Рожен“.

Той допълни, че слънчевите затъмнения са около три пъти по-честие от лунните затъмнения, но човек обикновено е виждал няколко пъти в живота си лунни затъмнения. "Понякога за територия каквато е България, която не е чак толкова голяма като географски мащаби е възможно да види само един път слънчево затъмнение в живота си или дори може изобщо да не види ако не пътува. Това е защото по време на лунно затъмнение, тъй като е Земята е съществено по-голяма от Луната, сянката ѝ е толкова голяма, че ние от различни места от земната повърхност можем да видим лунното затъмнение. Например в случая на 7 срещу 8 септември, лунното затъмнение ще може да бъде наблюдавано от централната и западната част на Австралия, от цяла Азия, Европа и Африка. Докато по време на пълно слънчево затъмнение, лунната сянка, която е върху земната повърхност е едва с коридор от около 120-200 км в ширина и ние трябва да попаднем в него, за да го видим", заяви доц. Петров.

Специално за жителите и гостите на Смолян в центъра на града ще има организирани от Планетариума наблюдения на пълното лунно затъмнение тази вечер.

В София членовете на Астрономическата асоциация "София" по традиция организират наблюдения с телескопи до пилоните на НДК. 

