Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Здравното министерство търси директори на три болници

Това са "Света Анна" в София, УМБАЛ-Пловдив и СБР-Бургас

Днес, 12:03
Илияна Димитрова

Здравното министерство обявява конкурси за директори на няколко болници, става ясно от съобщение на ведомството.

Процедурите са свързани с различни обективни обстоятелства, включително изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания.

Сред дружествата, за които се откриват конкурсни процедури, са "МБАЛ Света Анна-София", "УМБАЛ-Пловдив", "МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов-Ловеч", „Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани“, Национална кардиологична болница, както и търговското дружество "БУЛ БИО - Национален център по заразни и паразитни болести". Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството "ВИМЕДИТ" ЕООД - Видин.

По информация на clinica.bg директори се търсят за "Св. Анна" в София, УМБАЛ-Пловдив и СБР-Бургас, а за останалите заведения, вкл. "Св. Анна" и УМБАЛ-Пловдив - представители на държавата за бордовете. 

В отделни случаи нови лица са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.

Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения, посочват от МЗ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

болници, директори, здравно министерство

Още новини по темата

Директори вещаят кратък живот на лимитите в болниците
06 Авг. 2025

Болници искат 50 лв. такса за отпуск по бащинство
02 Авг. 2025

Заплатите на младите медици остават за януари
30 Юли 2025

Президентът наложи вето на Закона за здравното осигуряване
24 Юли 2025

ДАНС влиза в 41 болници
21 Юли 2025

ГЕРБ въвежда глоби за ниски заплати в болниците
21 Юли 2025

Депутатите изненадващо върнаха лимитите на болниците
17 Юли 2025

Медицинските сестри намаляват, но леглата в болниците се увеличават
17 Юни 2025

МОН предлага повече по-леки санкции за учениците

23 Май 2025

Болниците искат да увеличат таксата за избор на екип
15 Май 2025

Болници отчитат до 40% ръст на хоспитализациите
11 Май 2025

Болниците се разбунтуваха срещу намалената такса за престой
23 Апр. 2025

Таксата за престой в болница изненадващо падна от 5,80 на 1 лев
18 Апр. 2025

Бургас отчита двойно повече инсулти от Варна
08 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар