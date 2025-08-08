Здравното министерство търси директори на три болници

Здравното министерство обявява конкурси за директори на няколко болници, става ясно от съобщение на ведомството.

Процедурите са свързани с различни обективни обстоятелства, включително изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания.

Сред дружествата, за които се откриват конкурсни процедури, са "МБАЛ Света Анна-София", "УМБАЛ-Пловдив", "МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов-Ловеч", „Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани“, Национална кардиологична болница, както и търговското дружество "БУЛ БИО - Национален център по заразни и паразитни болести". Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството "ВИМЕДИТ" ЕООД - Видин.

По информация на clinica.bg директори се търсят за "Св. Анна" в София, УМБАЛ-Пловдив и СБР-Бургас, а за останалите заведения, вкл. "Св. Анна" и УМБАЛ-Пловдив - представители на държавата за бордовете.

В отделни случаи нови лица са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.

Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения, посочват от МЗ.