След критиките въздушните линейки направиха 3 мисии в един ден

Днес, 17:46
Център за спешна помощ по въздуха

Три мисии са изпълнили в понеделник медицинските ни хеликоптери, става ясно от съобщение в социалните мрежи от Центъра за спешна помощ по въздуха. Новината идва на фона на тежки критики, че не използваме по предназначение въздушните линейки и случай от събота, в който спасители на Планинската спасителна служба чакаха 2 часа хеликоптер за пациент с инфаркт в района на Мальовица.

И трите случая са на възрастни пациенти, като в първия случай е подаден сигнал от МБАЛ "Иван Скендеров" в Гоце Делчев за 59-годишен мъж, пострадал при битов инцидент. Той е транспортиран до столичната УМБАЛ "Св. Анна", в която има вертолетна площадка. По същото време друг екип от базата в Сливен се отзовава на сигнал от МБАЛ "Иван Селимински" в Сливен за 71-годишен мъж в критично състояание. Хеликоптер транспортира пациента до УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Третият сигнал е от УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора за 75-годишна жена в тежко състояние. Този случай също е поет от екипа в оперативната база в Сливен, който след приключване на първата си мисия, се насочва към Стара Загора и транспортира и тази пациентка до Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.

Това са мисии 200, 201 и 202 за медицинските ни хеликоптери. У нас има четири хеликоптера, макар че според твърдения в социалните мрежи се ползват само три от тях. Петият трябваше да дойде до края на януари, но все още не е тук, а до юни трябва да дойдат и последните три машини. Критиките обръщаха внимание и на обърнатото съотношение между първични – от мястото на инцидента към болница, и вторични мисии – от болница в болница. Както се вижда и от последните три случая, у нас най-често хеликоптерите се вдигат за транспортиране от болница в болница, а трябва да има повече мисии от място на инцидента.

