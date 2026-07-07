Нова платформа засече аномалии за над 300 млн. евро в здравния бюджет

Аномалии в здравните разходи през 2025 г. за 605 980 966 лв. (309 835 698,97 евро) установи нова гражданска платформа "Диагноза България". Тя е създадена от Мартин Атанасов – младежът, който преди година пусна „Черна писта“ за катастрофите.

"Преди година с „Черна писта“ показах едно: това, което бяхме свикнали да наричаме „нещастен случай“, всъщност е системен дефицит. Когато данните излязоха на светло, те показаха много неща, а разговорът се промени. Днес пренасям същата необходимост в друга система, която засяга всеки един от нас и буквално ни коства животи – здравеопазването", пише Атанасов в пост за новата платформа. "През 2025 г. Здравната каса е платила над 4 милиарда лева за болнична помощ. Това са нашите обществени пари, които трябва да се връщат при хората като лечение, лекари, сестри или апаратура. Но когато се опиташ да разбереш къде отиват, потъваш в отчети, регистри и таблици, разпръснати на десетки места. Данните ги има, но цялата картина досега оставаше невидима", обяснява той.

В последните 7-10 месеца Мартин Атанасов е обработил над 3 милиона реда официална информация за 180 държавни и общински болници у нас (от НЗОК, МЗ и справки по ЗДОИ). Само за година „Диагноза България“ маркира 605 980 966 лв. в разходи, поръчки и плащания, които изглеждат необичайно и заслужават отговори. "Това не са обвинения, а конкретни сигнали – места, в които едно лекарство струва десетки пъти повече спрямо сходна болница, обществени поръчки без никаква конкуренция или разходи за външни услуги, които растат на фона на ниски заплати на персонала", обяснява авторът на платформата.

"Зад всяка стойност стои публичен документ. Нищо не е прогноза или „наше мнение" — всяко отклонение се ражда от съпоставка между реални, официално отчетени числа. Затова не сочим с пръсти и епитети, а подаваме информация за наличието на „аномалия": сигнал, че тук си струва да се погледне по-внимателно и да се предприемат мерки" – така Мартин Атанасов обяснява защо може да се вярва на числата.

Осветяването на злоупотребите е първата крачка. Истинската промяна започва, когато всеки от нас действа — започвайки от най-силния инструмент, който вече е в джоба ни, казва още Атанасов и призовава хората да сигнализират при съмнение за злоупотреби, при поискана нерегламентирана такса. Той е публикувал и линк към еЗдраве – приложението, което показва цялата налична информация за пациента и извършените медицински дейности на негово име.

Новата платформа показва бюджета и леглата на всяка държавна и общинска болница у нас. Показва и основните трудови възнаграждения по трудов договор, приведени към пълно работно време, по данни от единните електронни отчетни форми, подавани от болниците към Министерство на здравеопазването. Това обаче е само част от възнагражденията в системата – липсват допълнителни плащания, извънреден труд, ДМС и др. Реалното възнаграждение може да е значително по-високо (бонуси, дежурства, ДМС) или по-ниско (непълно работно време), предупреждава Мартин Атанасов.

"Диагноза България" систематизира и данните за обществените поръчки на болниците, където се трупат някои от големите аномалии в системата – при поръчки без конкуренция, по договаряне, с един кандидат. Поръчките са класифицирани по риск според това дали бюджетът е надхвърлен, дали има директно договаряне, доплащане с анекс, кратки срокове и т.н. Резултатите са удивителни. При 2810 поръчки под наблюдение, 747 поръчки са с открити нередности, 162 са с директно договаряне без конкурс. При това тук става дума за държавните и общинските болници, които са задължени да провеждат процедурите по закона за обществените поръчки. Както е известно, при частните няма дори обществени поръчки.

При проверка в данните за поръчките с един кандидат например се установява, че има 325 поръчки само с един кандидат или по договаряне. С най-много сигнали са "Пирогов", УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София, "Св. Георги" в Пловдив, "Проф. "Иван Митев" в София, ИСУЛ и кардиологичната "Св. Екатерина", УМБАЛ "Д-р Ст. Киркович" АД, Стара Загора и УМБАЛ "Георги Странски" ЕАД, Плевен (графиките са на "Диагноза"):

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