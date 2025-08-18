МЗ променя правилата за предписване на очила

Нови правила за предписване на очила за корекция на зрението предизвикаха напрежение сред част от специалистите в тази сфера. Занапред оптометристите, които често са единствените специалисти в оптиките, няма да могат да определят самостоятелно диоптър и да изписват самостоятелно очила на пациенти. Поставянето на диагноза и лечение ще се извършва единствено от специалист по очни болести. Оптометристите ще могат да извършват апаратни изследвания в рамките на лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ или болници. Това означава, че след приемането на правилата ще стане невъзможно човек да се прегледа в оптика и да си направи очила само на база на този преглед.

Правилата са записани в проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт по очни болести. Такъв в момента няма - множество медицински стандарти бяха отменени от съда. Междувременно в малките градове масово се пазаруват очила с диоптър по пазарите поради липса на достъп до медицинска помощ, а очилата за далекогледство (т.е. за четене) са почти задължителен атрибут за големите магазини, където могат да се купят без рецепта и надзор на специалист.

Съюзът на оптометристите реагира остро на ограничението. "Ако бъде приет в този вид, проектът ще направи безсмислено обучението в тази специалност, защото ще направи над 400 дипломирани специалисти и настоящи и бъдещи студенти зависими от мнението на офталмолог", коментира студентът в тази специалност Тихомир Николов, цитиран на сайта на организацията.

"В Англия нито един очен лекар не се занимава с рефракция. И в болниците, и в оптиките това се прави само от оптометристи", посочва и друг студент - Илонка Проданова. Стандартът отнема възможността оптометрист да определя самостоятелно рефракция - това е тестът, който почти всеки е минавал за корекция на диоптър. При него очният специалист поставя пред очите пробна рамка и последователно за дясно и ляво око предлaга различни възможности от диоптрични стъкла, за да се тества зрението върху зрителна таблица.

"България изпитва недостиг на офталмолози, и ако оптометристите имат право да работят самостоятелно, корекция може да се направи много по-бързо. Доста очни патологии биха се открили в много по-ранен стадий и съответно пациента да бъде насочен за лечение. Така биха се предотвратили много случаи на загуба на зрение", смята Ивана Николова. Иванка Цветкова, дългогодишен оптометрист, казва, че по отношение на рефракцията, оптометристите са доста по-обстойни по време на прегледа и са предпочитани от голяма част от пациентите.

"Специалността ни е една от най-скъпо платените като такси за образование, а не е регламентирана в закона, което е парадокс. Над 500 човека сме специалисти и работим успешно в оптики и клиники. Изпратихме в петък становище до министрите и питаме, "трябва ли да учат магистратура, за да бъдат назначавани като продавач консултанти", посочи председателят на УС на съюза Златина Иванова пред БНР.