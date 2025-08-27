БЛС: Само лекар може да изписва очила

Оптометристите не могат и не следва да извършват самостоятелно клинични прегледи, диагностика, корекция на зрението и лечение, смятат от Българския лекарски съюз в официална позиция по повод проекта на наредба за утвърждаване на стандарт по очни болести. В проекта пише, че оптометристите не могат да определят самостоятелно рефракцията и да изписват очила на пациенти. Тези ограничения предизвикаха протести на специалистите от оптиките. Те твърдят, че много населени места ще останат без очна грижа и хората ще трябва да пътуват, тъй като нямат достъп до очен лекар. Оптометристите са в стачна готовност.

Лекарите обаче твърдят, че въпросните дейности са медицински и изискват завършено висше медицинско образование, специализация по очни болести и клиничен опит, каквито притежават единствено лекарите-офталмолози, посочват още в позицията си от БЛС. Офталмологът преминава през дългогодишна и комплексна подготовка, която се изразява в минимум шест години общо медицинско образование, а след това в специализация по очни болести. Само тази подготовка дава необходимите знания и компетентности за поемане на пълната отговорност за здравето и зрението на пациента, пишат от съсловната организация.

На този фон следва ясно да бъде очертана и ролята на оптометристите – те имат важно място в системата на очното здраве като специалисти, които подпомагат работата на офталмолозите, отбелязват от БЛС. Оптометристите могат да извършват дейности, свързани с корекция на зрителни дефекти, както и определени специализирани изследвания. Това обаче трябва да става под ръководството и контрола на офталмолог, като интерпретацията на резултатите задължително се извършва от лекар, добавят от БЛС.

Обществото трябва да е информирано, че изписването на очила или корекция на зрението не е равнозначно на пълен очен преглед, който включва комплекс от изследвания, чрез които могат да се открият сериозни очни заболявания, често протичащи безсимптомно. Именно тук е незаменимата роля на офталмолога като лекар, който носи отговорност за диагнозата, лечението и проследяването на терапията, се казва още в позицията на съюза. Повече от 20 години офталмолози, оптометристи и оптици работят съвместно в полза на пациентите. Това сътрудничество е изключително важно и трябва да се развива, но при ясно разграничени отговорности, посочват оттам.

Липсата на достъп до очен специалист всъщност отдавна е заменена с евтини очила, които хората купуват по супермаркети и пазари без никаква рецепта.