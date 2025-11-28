Медия без
Украинската антикорупционна комисия претърсва дома на Ермак

Шефът на НАБУ декларира, че ще доведат разследването за милиони долари докрай

28 Ноем. 2025Обновена
Андрий Ермак е ръководител на Офиса на президента на Украйна
Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура извърши обиск в петък сутринта в дома на ръководителя на Офиса на президента на Украйна Андрий Ермак.

Медиите съобщиха за това, а НАБУ потвърди информацията, като отбеляза, че обискът се извършват в рамките на разследване и подробности ще бъдат оповестени по-късно. Сега НАБУ потвърди, че обиските са заради разследването "Мидас", свързано с корупция в енергетиката и с бившия съдружник на Зеленски Тимур Миндич. 

По-рано за следствените действия съобщиха украинските медии, включително „Украинская правда“, както и депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк. 

Операция „Мидас" е разследване на НАБУ за корупция в енергийния сектор, в което основен заподозрян е бизнесменът Тимур Миндич, напуснал Украйна и имал връзки, включително с президента Владимир Зеленски. В подслушаните разговори Ермак е споменаван с прякора Али Баба. 

По-късно Ермак написа в "Телеграм": „Днес НАБУ и САП наистина извършват процесуални действия в дома ми. Никакви пречки за следователите няма. Осигурен им е пълен достъп до апартамента, на място са моите адвокати, които взаимодействат с правоохранителните органи. От моя страна – пълно съдействие“.

"Преминахме от затворената фаза на разследването, в която не можехме да правим нищо - само слушахме, събирахме доказателства за престъпна дейност, но не можехме да изпращаме запитвания, например, нито до държавни органи, нито в чужбина, за да разкрием някаква банкова транзакция. Не можехме да направим това. А сега преминахме в собствена фаза, тоест във фазата на финансовото разследване. И какво имаме след претърсванията? Имаме стотици иззети цифрови устройства – носители, компютри, телефони.  Много документи, включително от „Енергоатом“ и други енергийни компании. Има и редица други интересни документи. Сега тези хиляди записи се сравняват с това, което беше иззето. Ние наистина не спряхме. Ние сме абсолютно сигурни, че трябва да доведем този случай докрай и да покажем на украинското общество колко средства са били действително откраднати, да потвърдим колко от тях са се превърнали в скъпи вили в Швейцария, апартаменти, недвижими имоти, пари по сметки – и да върнем всичко това в украинския бюджет", коментира шефът на НАБУ Семьон Кривонос.

 

 

 

Ключови думи:

Андрий Ермак, обиск, НАБУ, Мидас

