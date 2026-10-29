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Руски дрон уби поне 14 души на гарата в Днипро

В Чернигов загинаха две 15-годишни момичета, в Кременчук - още трима души

Днес, 14:46
Броят на жертвите вероятно ще се увеличи
Телеграм канал на Володимир Зеленски
Броят на жертвите вероятно ще се увеличи

На фона на липсата на успехи на фронта руската армия продължава да нанася смъртоносни удари по граждански обекти във вътрешността на Украйна.

Руски дронове атакуваха масирано град Днипро. Един от дроновете се взриви на перон на железопътната гара, в резултат на което са загинали най-малко 14 души, съобщи Олександър Ганжа, ръководител на регионалната военна администрация.

При нападението са ранени още най-малко 13 души, четирима от които са в тежко състояние.

Дронът, който е управляван в реално време и операторът ясно и виждал какво атакува, е поразил перон, на който е бил спрял влак, пътуващ за град Запорожие. От „Украински железници“ отбелязаха, че въпреки обявената въздушна тревога, не всички хора са се преместили на безопасно място.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че трагедията в Днипро показва неефективността на опитите на Запада да убеди Кремъл да потърси мир. „Колко още подобни терористични удари нанесе Русия срещу нашия народ – дори след като бяха премахнати санкциите срещу някои руски олигарси и енергийния сектор? Именно затова Украйна настоятелно призовава за справедливи и решителни действия от страна на Америка и Европа в отговор на руската ескалация“, написа Зеленски.

Нападението срещу железопътната гара в Днипро е четвъртият случай през октомври, в който руските сили нанасят удар по обект в тила, далеч от фронтовата линия, което води до множество жертви сред цивилното население. Преди това руската армия порази многоетажна жилищна сграда в Прилуки (Черниговска област), пътнически автобуси в Краматорск (Донецка област) и жилищен блок в Запорожие. Само тези три атаки са отнели живота на повече от 80 души.

Руските сили и преди са атакували украински железопътни гари със значителни човешки жертви. През април 2022 г. повече от 60 цивилни, чакащи евакуация, загинаха при удар по железопътната гара в Краматорск, а четири месеца по-късно още 25 души загубиха живота си при подобна атака срещу гара в селището Чаплине, Днепропетровска област.

Руска ракета пък уби две 15-годишни момичета в Чернигов. Още 11 души са ранени. В Кременчук дрон попадна в къща и уби 3 души. 19 души са ранени.

 

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