Русия рязко увеличи ПВО около резиденцията на Путин

Москва също търси противодействие на зачестилите атаки на украински дронове

Днес, 10:07
Установки "Панцир" се появиха на важните административни сгради в Москва още миналата година
Количеството позиции на противовъздушната отбрана около резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдая се е увеличило до 12, съобщава радио "Свобода", като се позовава на нови спътникови снимки. Основно става дума за комплекси "Панцир", разположени по покривите на сградите. За сравнение - в целия московски регион, където живеят над 20 млн. души, има 60 позиции ПВО.

В Москва също се оборудва с нови позиции на фона на зачестилите атаки на украински дронове. Те са разположени в няколко кръга на разстояние до 50 км около Москва и дублират позициите, построени още по съветско време, които трябваше да защитят града от евентуални въздушни атаки на НАТО с помощта на ракетни комплекси С-25 "Беркут".

Схема советских "колец ПВО" вокруг Москвы

Още след първите атаки на украински дронове срещу Москва през май 2023 г. руските власти започнаха да увеличават ПВО, като установки "Панцир" се появиха на покрива на руското министерство на отбраната и около резиденцията на Путин в Ново Огарьово. В резултат на това в Москва повече щети нанасят падащи останки от дронове, отколкото ударите от самите дронове.

Сред приоритетните обекти за защита са летищата - както гражданските, така и военните, базите на по-мощните системи ПВО С-300/С-400 и други военни обекти. Под "чадъра" са и луксозните вилни зони, където живеят висши руски чиновници.

Въпреки всичко това украинските атаки не само не спират, но и зачестяват. Дроновете може да не нанасят големи материални щети в Подмосковието, но пък причиняват огромни финансови загуби при затварянето на летищата и отмяната на десетки полети за часове и дори дни. В края на юни министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров заяви, че ВСУ планират да увеличат няколко пъти ударите с далекобойни дронове по Русия. Затова МО е подписало договори за производство на десетки хиляди такива безпилотни апарати.

