Фейсбук В един от софийските търговски центрове се изви огромна опашка от желаещи да си купят Grand Theft Auto VI.

Излизането на играта Grand Theft Auto VI на пазара предизвика бум в световен мащаб, включително и в България. В търговските центрове в София и останалите големи градове се извиха големи опашки с желаещи да си купят може би най-очаквания продукт в развлекателния бизнес тази година.

До края на първия ден от излизането си Grand Theft Auto VI (или GTA VI), регистрира рекордните 3,79 млрд. долара приходи, съобщи Bloomberg. Сумата беше потвърдена от дистрибутора на играта Take-Two Interactive Software.

Само предварителните поръчки са 32,5 млн., което също е рекорд.

Предходната част от играта - GTA V, излезе преди 13 години, през 2013 г., като за първите три дни осигури 1 млрд. долара от глобални продажби. Тогава играта се превърна в най-бързо продавания развлекателен продукт и това бе регистрирано в книгата за "Рекордите на Гинес". А GTA VI вече надмина това постижение още през първия си ден.

Влияние върху тези приходи оказва и цената на новоизлязлата игра - стандартното издание на GTA VI струва 80 евро, но в нея се съдържа само играта. А версията Ultimate Edition с допълнителни бонуси е 100 евро.

Играта е достъпна за конзолите PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Очаква се Rockstar да обявят дата за премиерата на версия за PC.