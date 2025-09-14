Super Mario Bros навърши 40 години

Играта Super Mario Bros беше пусната за първи път през 1985 г. за Nintendo Entertainment System (NES) в Япония. Оттогава тя е продадена в тираж от около 40 милиона копия по целия свят, превръщайки се в една от най-популярните видеоигри на всички времена.

В продължение на десетилетия Марио се появи в над 200 игри – включително оригиналната Mario Bros от 1983 г., където той действа заедно с брат си Луиджи, както и в серията Mario Kart (от 1992 г. насам).

Неговите приключения вдъхновиха създаването на мърч (играчки, колекционерски карти, дизайнерски кимоно), спин-офи – включително новия анимационен филм „Братята Супер Марио в киното“, и тематични атракциони в увеселителни паркове.

Марио се е „ъпгрейдвал“ повече от всеки друг герой във видеоигрите – от аркаден „спрайт“ той се превърна в икона на попкултурата и нарицателно име.

Как този смел осембитов водопроводчик стигна до световна слава? И защо все още пленява въображението на играчите 40 години по-късно?

Първите стъпки

Марио първоначално не се е казвал така и дори не е бил водопроводчик. В аркадната игра Donkey Kong (1981), създадена от художника на Nintendo Шигеру Миямото, героят е бил дърводелец на име „Jumpman“ („Скачач“), който спасява приятелката си Полин от гигантската горила Донки Конг.

В ранните етапи персонажът е носил работни имена като Оссан („дядка“) и Mr. Video. По-късно е кръстен на Марио Сегале, собственик на сградата, в която се е намирал американският офис на Nintendo.

През 1983 г. с излизането на Mario Bros професията на героя се променя – той става италиано-американски водопроводчик, а в играта се появява характерният свят от тръби.

Магията на простотата

„Мисля, че Марио стана толкова популярен, защото действията в играта са естествени за всеки човек. Всички се страхуват да паднат от голяма височина – затова, когато има пропаст, хората инстинктивно се засилват и скачат“, казва Миямото през 2015 г.

Super Mario Bros (1985) въвежда способността на Марио да се трансформира – чрез предмети от Гъбеното кралство той расте, става по-силен или получава нови умения.

През годините героят се е превъплъщавал в летящ тануки (1988), пчела (2007), котка (2013), лекар (1990), художник и композитор (1992), спортист (футбол, тенис, олимпийски игри).

Дори шапката му оживява в Super Mario Odyssey (2017).

Музика и звук

От първите игри Марио има отличителни музикални мотиви и звукови ефекти, създадени от Коджи Кондо. Саундтракът му е толкова запомнящ се, че дори малки деца можели да го тананикат.

Актьорът Чарлз Мартине допринася със знаковия глас и фрази като „Let’s-a go!“.

От игрите към киното

Преносът на Марио на големия екран не винаги е успешен. Филмът Super Mario Bros. (1993) е смятан за провал, а актьорът Боб Хоскинс го нарича „най-лошия филм“ в който е участвал.

Съвсем различна съдба има анимационният филм „Братята Супер Марио в киното“ (2023) – въпреки първоначалните критики към избора на Крис Прат за гласа на Марио, лентата беше приета като почит към оригинала.

Марио има и тематични атракциони – например Mario Kart: Bowser’s Challenge в Super Nintendo World.

Културно влияние

Марио вдъхновява изкуство, мемове и изложби – от инсталацията Super Mario Clouds (2002) до социални проекти като Syrian Super Mario (2015). Куратори на музеи вече го смятат за културен символ, достоен за място в колекции редом с други икони на изкуството.

Играта Super Mario Maker (2015) дори дава възможност на играчите сами да създават нива, показвайки колко дълбоко е вкоренен Марио в игровата култура.

Завинаги герой

Марио е познат на поколения играчи. В бързо променящия се свят той остава символ на постоянство и стар приятел, който винаги е готов за ново приключение.