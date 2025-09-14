Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Super Mario Bros навърши 40 години

Днес, 14:15
"Нинтендо" са продали 40 милиона копия от Super Mario
"Нинтендо" са продали 40 милиона копия от Super Mario

Играта Super Mario Bros беше пусната за първи път през 1985 г. за Nintendo Entertainment System (NES) в Япония. Оттогава тя е продадена в тираж от около 40 милиона копия по целия свят, превръщайки се в една от най-популярните видеоигри на всички времена.

В продължение на десетилетия Марио се появи в над 200 игри – включително оригиналната Mario Bros от 1983 г., където той действа заедно с брат си Луиджи, както и в серията Mario Kart (от 1992 г. насам).

Super Mario Bros. (1985) Full Walkthrough NES Gameplay [Nostalgia]
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Pii0519PAYPAL: https://www.paypal.com/paypalme/Pii89YTENEBA: https://www.eneba.com/hu?af_id=Pii89Super Mario Bros. (スーパーマリ...
YouTube

Неговите приключения вдъхновиха създаването на мърч (играчки, колекционерски карти, дизайнерски кимоно), спин-офи – включително новия анимационен филм „Братята Супер Марио в киното“, и тематични атракциони в увеселителни паркове.

Марио се е „ъпгрейдвал“ повече от всеки друг герой във видеоигрите – от аркаден „спрайт“ той се превърна в икона на попкултурата и нарицателно име.

Как този смел осембитов водопроводчик стигна до световна слава? И защо все още пленява въображението на играчите 40 години по-късно?

Първите стъпки

Марио първоначално не се е казвал така и дори не е бил водопроводчик. В аркадната игра Donkey Kong (1981), създадена от художника на Nintendo Шигеру Миямото, героят е бил дърводелец на име „Jumpman“ („Скачач“), който спасява приятелката си Полин от гигантската горила Донки Конг.

В ранните етапи персонажът е носил работни имена като Оссан („дядка“) и Mr. Video. По-късно е кръстен на Марио Сегале, собственик на сградата, в която се е намирал американският офис на Nintendo.

През 1983 г. с излизането на Mario Bros професията на героя се променя – той става италиано-американски водопроводчик, а в играта се появява характерният свят от тръби.

Магията на простотата

„Мисля, че Марио стана толкова популярен, защото действията в играта са естествени за всеки човек. Всички се страхуват да паднат от голяма височина – затова, когато има пропаст, хората инстинктивно се засилват и скачат“, казва Миямото през 2015 г.

Super Mario Bros (1985) въвежда способността на Марио да се трансформира – чрез предмети от Гъбеното кралство той расте, става по-силен или получава нови умения.

През годините героят се е превъплъщавал в летящ тануки (1988), пчела (2007), котка (2013), лекар (1990), художник и композитор (1992), спортист (футбол, тенис, олимпийски игри).

Дори шапката му оживява в Super Mario Odyssey (2017).

Музика и звук

От първите игри Марио има отличителни музикални мотиви и звукови ефекти, създадени от Коджи Кондо. Саундтракът му е толкова запомнящ се, че дори малки деца можели да го тананикат.

Актьорът Чарлз Мартине допринася със знаковия глас и фрази като „Let’s-a go!“.

От игрите към киното

Преносът на Марио на големия екран не винаги е успешен. Филмът Super Mario Bros. (1993) е смятан за провал, а актьорът Боб Хоскинс го нарича „най-лошия филм“ в който е участвал.

Съвсем различна съдба има анимационният филм „Братята Супер Марио в киното“ (2023) – въпреки първоначалните критики към избора на Крис Прат за гласа на Марио, лентата беше приета като почит към оригинала.

Марио има и тематични атракциони – например Mario Kart: Bowser’s Challenge в Super Nintendo World.

Културно влияние

Марио вдъхновява изкуство, мемове и изложби – от инсталацията Super Mario Clouds (2002) до социални проекти като Syrian Super Mario (2015). Куратори на музеи вече го смятат за културен символ, достоен за място в колекции редом с други икони на изкуството.

Играта Super Mario Maker (2015) дори дава възможност на играчите сами да създават нива, показвайки колко дълбоко е вкоренен Марио в игровата култура.

Завинаги герой

Марио е познат на поколения играчи. В бързо променящия се свят той остава символ на постоянство и стар приятел, който винаги е готов за ново приключение.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Super Mario Bros, видеоигра

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар