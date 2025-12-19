Медия без
bTV сваля от сутрешния блок Мария Цънцарова и Златимир Йочев

От АЕЖ организират протест в защита на двамата журналисти

19 Дек. 2025Обновена

Водещите на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова и Златимир Йочев ще напуснат формата. Според информации от нюзрума смяната на водещите се представя като част от промяна в публицистичните формати на телевизията. Новината е била съобщена пред екипа на новините на телевизията в петък, съобщи "Свободна Европа", позовавайки се на човек, присъствал на разговора. В понеделник предаването „Тази сутрин“ ще има други водещи.

Цънцарова и Йочев са едни от знаковите лица на телевизията. Цънцарова редовно влиза в директен сблъсък по неудобни въпроси с редица политически фигури и не се притеснява да заема позиции. 

Към момента не е ясно дали водещите ще останат в телевизията начело на други предавания или позиции. Към момента няма официална позиция на медията. Ивайло Мирчев от ДБ съобщи новината от парламентарната трибуна: 

От АЕЖ пък организират протест в защита на Цънцарова и Йочев от 18:00 ч. на паркинга на bTV. "Мария Цънцарова е обект на политически атаки от години, а през последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително с публикации за нейното сваляне от ефир", се казва в позицията на АЕЖ.

 

