Вучич спря влаковете в Сърбия, за да попречи на протестите

Всички влакове в Сърбия спряха часове преди обявения голям студентски протест в на площад "Славия" в Белград.

„Днес режимът на Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия (СНС) за пореден път показва колко голям е страхът от собствените им граждани“, заяви в тази връзка ръководителят на делегацията на Австрийската социалдемократическа партия в Европейския парламент Андреас Шидер.

„Цяла Сърбия изведнъж спря – точно в деня, в който хиляди хора искат да пътуват за протеста на „Славия“. Когато една власт спира влаковете, за да попречи на гражданите да отидат на демонстрация, това вече не е знак за сила. Това е знак за паника“, написа Шидер.

„Сърбиявоз“ АД (Srbijavoz a.d.) информира потребителите на услугите си, че на 23 май 2026 г. в 4:15 ч. „Инфраструктура на сръбските железници“ (Infrastruktura železnice Srbije) е преустановила до второ нареждане движението на всички влакове по железопътната мрежа на Република Сърбия.

Студентите, които са блокирали факултетите на Белградския университет, обявиха за днес голям митинг на площад „Славия“. Протестът е насрочен за 18:00 ч., а преди митинга гражданите ще се съберат на четири локации, откъдето ще тръгнат към „Славия“. Събирането е предвидено от 13:00 до 16:00 ч. пред Селскостопанския факултет в Земун, и от 14:00 до 17:00 ч. пред Юридическия факултет, на Аутокоманда и на Площада на републиката.