Виетнам евакуира над 250 хил. души заради тайфун

Очаква се вятърът да се движи със скорост 130 км/ч

Днес, 13:15
Във Виетнам повече от 100 души са загинали или са в неизвестност вследствие на природни бедствия през първите седем месеца на 2025 г.
Виетнам планира да евакуира над 250 000 жители от крайбрежните райони преди връхлитането на тайфун Буалой, който се очаква да удари централната част на страната, предава БГНЕС, като се позовава на АФП.

Бурята – десетата, за която съобщава Виетнам тази година – в момента е в морето, с вятър със скорост 130 километра в час, и се очаква да достигне сушата в 19:00 часа местно време (15:00 българско време), съобщава метеорологичната агенция.

Най-големият град в централния Виетнам, Дананг, планира да евакуира над 210 000 жители, съобщиха държавните медии, докато над 32 000 жители на Хуе, живеещи близо до крайбрежието, също ще бъдат преместени на по-безопасни места.

Повече от 15 000 жители на Ха Тин – известен като ключов център за производство на стомана – са планирани за евакуация в училища и медицински центрове, превърнати във временни убежища, съобщиха властите.

Мобилизирани са близо 117 000 военни. Четири вътрешни летища са затворени и всички риболовни кораби в пътя на тайфуна са призовани да се върнат в пристанището.

Очаква се тайфунът да генерира ветрове около 133 км/ч при достигане на сушата, съобщи Националният център за хидро-метеорологични прогнози на Виетнам на своя уебсайт.

„Това е бързодвижеща се буря с много голяма интензивност и широк обхват на влияние, способна да причини комбинация от различни видове природни бедствия, като силни ветрове, обилни дъждове, наводнения, свлачища и крайбрежни наводнения“, цитира държавните медии директора на центъра Май Ван Кием.

Учени предупреждават, че бурите стават по-мощни с глобалното затопляне в резултат на човешкото изменение на климата.

Във Виетнам повече от 100 души са загинали или са в неизвестност вследствие на природни бедствия през първите седем месеца на 2025 г., според Министерството на земеделието. 

