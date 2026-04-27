Светът е похарчил $2.9 трлн. за въоръжаване през 2025 г.

България е отделила рекордните в историята си $2.6 млрд. за военни цели

Днес, 09:53
БГНЕС
Българските разходи за военни цели през 2025 г. са най-високите в историята на страната

Превъоръжаването и засилената несигурност в световен мащаб са увеличили глобалните военни разходи до $2.887 трилиона през 2025 г. Това е ръст за 11-а поредна година, с който военната тежест на разходите като дял от световния брутен вътрешен продукт (БВП) е достигнала 2,5% - най-високото ниво от 2009 г. насам.

България също е във възходяща тенденция, като през 2025 г. е похарчила 18% повече пари във военната област, спрямо 2024-а. В абсолютни числа сумата е рекордна - $2.589 млрд., и представлява 2.1% от БВП на страната, според ежегодния доклад на Стокхолмски международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Годишното увеличение на военните разходите в световен мащаб е 2,9%, значително по-малко от регистрираните през 2024-а 9,7%. Това се дължи до голяма степен на спада на харчовете на САЩ, извън които общите разходи са нараснали с 9,2%.

„Глобалните военни разходи се увеличиха и през 2025 г., тъй като държавите реагираха на поредната година на войни, несигурност и геополитически катаклизми с мащабни въоръжавания - обяснява Сяо Лян от SIPRI. - Предвид обхвата на настоящите кризи, както и дългосрочните цели на много държави, този растеж вероятно ще продължи през 2026 г. и след това.“

САЩ

Харчовете на САЩ са се свили, защото не е била одобрявана нова военна помощ за Украйна. За 2025 г. те са $954 млрд., със 7,5% по-малки от 2024 г. Щатите обаче са увеличили инвестициите както в ядрени, така и в конвенционални военни способности, за да запазят господството си в Западното полукълбо и да възпрат Китай в Индо-Тихоокеанския регион - ключови цели на новата Стратегия за национална сигурност.

За 2026 г. обаче Конгресът вече одобри да се похачат над $1 трлн., а ако бъде прието последното бюджетно предложение на президента Доналд Тръмп, парите може да се увеличат и до $1.5 трлн. за 2027 г.

 

Европа и НАТО

Основният фактор за глобалното увеличение на военните разходи през 2025 г. е 14-процентното вдигане в Европа до $864 млрд. Разходите на Русия и Украйна продължиха да растат заради войната, а продължават усилията за превъоръжаване от европейските членове на НАТО. Така се стигна до най-резкия годишен растеж в Централна и Западна Европа от края на Студената война.

Военните парчове на Русия нараснаха с 5,9% до $190 млрд. (7,5% от БВП). Украйна, седмият по големина ползвател на военно оборудване през 2025 г., пък увеличи разходите си с 20% до $84,1 млрд. (40% от БВП).

29-те европейски страни членки на НАТО същевременно са похарчили общо $559 млрд., а 22 от тях са били над границата от 2,0% от БВП. Германия е рекордьор с нарастване на военните разходи с 24% на годишна база до $114 млрд. Така за първи път от 1990 г. страната надхвърли прага от 2.0% от БВТ, достигайки 2,3%. Испания също има забележителен ръст с 50% до $40,2 млрд. и също надмина 2.0% от БВП за първи път от 1994 г. Същевременно разходите на Великобритания са намалели с 2,0% до $89,0 млрд., а пък тези на Франция с се вдигнали с 1,5% до $68 млрд.
 

Военните разходи на България

Според доклада, нашата страна за първи път от 2019 г., когато е направен гигантски скок във във военните разходи, преминава границата от 2% от БВП. Преди 7 години България е отделила общо 3,15% от своя БВП, а през 2025-а - 2.01%. Като абсолютна сума обаче миналата година разходите са били много повече - $2.589 млрд. (рекорд!) спрямо $2.158 през 2019-а.

Военните харчове са с цели 18% повече (или $396 млн.) от 2024 г., когато България е отделила $2.193 млрд. (1.93% от БВП). През 2023-а пък парите във военната област са били 1.991 млрд. (1.95% от БВП).

 

Близкият изток

Въоръжаването в региона е струвало $218 млрд., само с 0,1% повече отколкото през 2024 г. Единствено Израел е намалил своите харчове - с 4,9% до $48,3 млрд. Турция пък е увеличила със 7,2% до $30 млнрд., отчасти поради продължаващите военни операции в Ирак, Сомалия и Сирия.

Иран е харчил по-малко за военни цели за втора поредна година (-5,6%) - $7,4 млрд. Реалното намаление е заради високата годишна инфлация от 42%, като разходите са се увеличили в номинално изражение. Саудитска Арабия отчита ръст с 1,4%, достигайки $83,2 млрд, което я прави осмата най-харчеща за военни цели в света страна.

 

Азия и Океания

Страните в региона са похарчили $681 млрд., с 8,1% повече от 2024 г. и това е най-голямото годишно увеличение от 2009 г. насам. Китай е вдигнал военния бюджет със 7,4% до $336 млрд., най-вече заради модернизацията, и за 31-ва поредна година има ръст в областта.

Военните разходи на Япония са се увеличили с 9,7%, достигайки $62,2 млрд. - 1,4% от БВП, най-големият дял от 1958 г. насам. Тайван е вдигнал харчовете с 14% до $18,2 млрд. (2,1% от БВП). Индия, петата по военни разходи държава в света, ги е увеличила с 8,9% до $92,1 млрд., докато Пакистан дори с 11% - до $11,9 млрд.

