Шефът на румънските митници се озова в ареста

Началникът на Румънската митническа служба (AVR) Михай Савин е бил задържан и отведен за разпит, съобщи Mediafax. Той е бил задържан заедно с още двама от AVR по нареждане на прокуратурата към Апелативния съд в Букурещ.

Савин е попаднал в полезрението на Дирекцията за разследване на икономически престъпления. Според публикации в румънски медии не става дума за някаква грандиозна корупционна схема, а за фабрикуване на документ със задна дата. Припомня се случай отпреди около месец, когато служител на AVR е бил спрян от полицията за шофиране с висока скорост. За да спаси шофьорската книжка на своя подчинен, Савин пуснал фалшива заповед със задна дата, че го е пратил на спешна задача.

Михай Савин стана вицепрезидент на Румънската митническа администрация миналата година, а през януари 2026 г. оглави институцията с решение на министър-председателя Илие Боложан по предложение на министъра на финансите Александру Назаре.

Преди това Савин е бил зам.-директор на компанията Apa Nova, шеф на Администрацията за болници и медицински услуги в Букурещ (ASSMB), а за няколко месеца и генерален директор на Prahova District Heating Company SA.

През 2015 г. е бил свидетел по дело срещу ръководството на Apa Nova. Не са му били повдигнати обвинения.