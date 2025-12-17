Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сенатът утвърди близкия до Мъск Джаред Айзъкман за шеф на НАСА

Милиардерът и любител астронавт е привърженик на мисиите до Марс

17 Дек. 2025
Джаред Айзекман
Скрийншот Ютуб
Джаред Айзекман

Сенатът на САЩ утвърди милиардера и любител астронавт Джаред Айзъкман за 15-ия ръководител на американската национална космическа агенция НАСА Айзъкман е номинация на президента Доналд Тръмп, привърженик е на изпращането на мисия до Марс и преди беше тясно свързан със собственика на компанията "Спейс Екс" Илон Мъск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА

Горната камара на американския Конгрес одобри кандидатурата, която измина противоречив път, след като първо бе издигната, после оттеглена, а след това отново предложена от Тръмп, с 67 срещу 30 гласа. До утвърждаването на Айзъкман на поста се стигна две седмици след като той заяви пред сенаторите на второто си изслушване пред тях, че НАСА трябва да навакса изоставането си още през това десетилетие, ако иска да победи Китай в надпреварата за изпращане на пилотирана мисия до Луната.

Изпълняващият длъжността шеф на космическата агенция Шон Дъфи, който съвместяваше поста с този на министър на транспорта на САЩ, поздрави Айзъкман в Екс и му пожела успех, както и да стане "ръководителят на НАСА, през чийто мандат през 2028 г. ние (САЩ) ще бием Китай и ще стъпим отново на Луната".

През септември 2024 г. Айзъкман придоби световна известност, след като стана първият човек в историята, направил частна космическа разходка. Той е милиардер и собственик е на компанията за електронни разплащания Shift 4. Летял е двата пъти в Космоса като любител астронавт с апарати на компанията "Спейс Екс".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джаред Айзъкман

Още новини по темата

Тръмп изненадващо се отказа от човека на Мъск за шеф на НАСА
01 Юни 2025

Историческата мисия с частни астронавти кацна обратно на Земята
15 Септ. 2024

Джаред Айзъкман - зарязал училище, но милиардер и покорител на Космоса

13 Септ. 2024

Netflix снима първия частен полет с цивилни в космоса
08 Авг. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ