Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ искат да "копаят" биткойни в Запорожката АЕЦ

Днес, 00:06

„САЩ са заинтересовани от майнинг (добив на криптовалути) в Запорожката АЕЦ"  - това заяви президентът на Русия Владимир Путин на среща с представители на бизнеса, съобщава „Комерсант“. По думите на президента на РФ, със САЩ се обсъжда въпросът за съвместно управление на ЗАЕЦ без участието на Украйна. Също така, по инициатива на американската страна, се разглеждат доставки на електроенергия за Украйна.

Отделно Путин заяви, че украинските специалисти продължават да работят в станцията, но вече имат руски паспорти.

Запорожката АЕЦ (ЗАЕЦ) разполага с огромни излишъци от мощност, тъй като в момента не работи с пълен капацитет за гражданската мрежа. Идеята за използване на ядрена енергия за енергоемък майнинг е тема, която Русия обсъжда отдавна за своите вътрешни АЕЦ, но включването на американски интерес в този контекст е нова и спорна точка.

Твърдението за „съвместно управление без Украйна“ противоречи на официалните позиции на Вашингтон и МААЕ (Международната агенция за атомна енергия) до този момент, които настояват за пълното връщане на контрола над централата на Украйна. Ако подобни разговори наистина се водят, това би означавало радикална промяна в геополитическата стратегия на САЩ в края на 2025 г.

Използването на АЕЦ за майнинг е допустима идея, въпреки че общия брой биткойни, които някога ще съществуват, е точно 21 милиона, а към края на 2025 г. вече са „изкопани“ над 19,8 милиона биткойна (около 94% от общото количество).

Въпреки че 21 милиона е крайният лимит, процесът по добиване на оставащите малко над 1 милион биткойна ще отнеме много време - очаква се последният биткойн да бъде добит около 2140 година. С времето добиването става все по-трудно и изисква огромни количества евтина електроенергия. Точно тук идва връзката с изявлението за ЗАЕЦ – ядрената централа може да осигури евтиния ток, необходим за захранване на мощните компютри (ASIC майнери), които се състезават за оставащите биткойни.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЗАЕЦ, биткойн, биткойни

Още новини по темата

Цената на биткойна се срина под 90 000 долара
18 Ноем. 2025

Разкрита е кражба на ток за десетки копачки за биткойни в стопански двор
08 Авг. 2025

Биткойнът мина психологическата граница от $120 000
14 Юли 2025

Биткойнът надхвърли рекордна цена от 112 000 долара
10 Юли 2025

Скандал с биткойни за 40 млн. евро разтърси Чехия
03 Юни 2025

Откраднаха хардуерни портфейли с 24-кодовите пароли
11 Март 2025

Чешката централна банка се готви да инвестира в биткойни
29 Яну. 2025

Хванаха фирма да краде ток за десетки копачки за криптовалута
17 Яну. 2025

Руски компании вече използват биткойн за международни плащания
26 Дек. 2024

Биткойнът премина и границата от 100 000 долара
05 Дек. 2024

Биткойнът изпраща един от най-нестабилните си месеци
28 Ноем. 2024

Биткойнът е на крачка да достигне 100 000 долара

21 Ноем. 2024

Криптопазарът се възстановява след спада
07 Авг. 2024

Криптовалутите се върнаха към растеж
27 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?