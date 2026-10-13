Русия ще построи най-големия изолатор край Москва

Русия планира да изгради край Москва нов следствен изолатор (СИЗО) с капацитет от 4000 задържани. По данни на руски медии стойността на проекта се оценява на 37,75 млрд. рубли (400 млн. евро). Новото СИЗО ще бъде най-голямото в страната по територия - 43 хектара, а като капацитет ще бъде сравнимо с рекордьора до момента - СИЗО „Кресты-2“ край Петербург.

Руското СИЗО е следствен арест, но на практика е затвор, тъй като там все още неосъдени хора чакат разследването и съдебния процес, понякога месеци или години. Самото СИЗО в Русия често се възприема като част от наказанието, а за политически и други нашумели дела е обичайно хората да прекарват там дълго време, преди да бъде произнесена присъда.

Новият комплекс ще бъде разположен в Московска област, в района на град Солнечногорск, между селата Шапкино и Ожогино. Освен помещенията за задържане проектът предвижда общежития за служителите, противопожарно депо, дом за служебни кучета и отделен корпус за болни от туберкулоза.

Обществената поръчка е в ход, оферти се подават до 16 октомври 2026 г. Посочената сума от 37,75 млрд. рубли е начална цена на поръчката, а не окончателна стойност на договора.

Завършването на строителството е планирано за 2031 г. Проектът е част от развитието на инфраструктурата на руската наказателна система.